Pes a kočka v jednom bytě: Jde to, ale dodržujte pravidla včetně toho, že kočka je šéf

Mít doma kočku i pejska nemusí být jen souboj, útěky, prskání, vrčení, štěkání. Naopak, mohou se z nich stát i kamarádi, kteří na sebe nedají dopustit.

Uvažujete-li o tom, tak nejlepší je začít, pokud jsou zvířátka ještě mladá. U staršího pejska či kočky by soužití s novým zvířátkem mohlo být komplikovanější. Především u kočky, která si více hlídá své teritorium. Nejlepší je pořídit si štěňátko a koťátko naráz. Mohou si spolu hrát a zvyknout si na sebe. Dobrou variantou je pak si vzít koťátko již k dospělému psu. U dospělých koček a štěňat musíte být více na pozoru. A příchodem nového zvířecího člena se mohou urazit, žárlit a začít dělat nepříjemnosti. Nedoporučuje se pořizovat si proto nová zvířata, pokud máte kočku seniorku.

První setkání je velmi důležité

Důležitým okamžikem je pak první setkání zvířátek. Pokud nesete domů ke svému pejskovi kočičku, je důležité ji držet v ruce. Pohladit pejska a pak zároveň i kočičku. Pejska hlídejte, aby po kočce nevystartoval. Nedávejte ho na vodítko, mohl by cítit to, že se bojíte, a kočku si spojovat s negativními pocity. Pokud pořizujete ke kočce pejska, tak kočku by měl držet v náručí majitel a „nový“ pejsek měl být na nižším místě. Buďte pozitivní a snažte se mít veselý výraz hlasu.

Kočka je šéf smečky

Je důležité, aby byla kočka při prvním setkání držena ve vyšší pozici. V hierarchii jejich smečky si kočka vždy "vybojuje" vyšší pozici. Psi velmi často po chvilce kočku přijmou jako tu nadřazenou a nedráždí ji. Kočičce také proto dejte pelíšek na vyvýšené místo. Bude se tak cítit lépe.

Po příchodu nového zvířecího člena domácnosti je důležité „první“ zvíře neodstrčit, aby nezačalo žárlit. Oběma se věnujte stejně. První dny byste je neměli nechávat samotné. Koťátkům raději také ostříhejte drápky, aby pejska omylem při hrách nezranila. Kočkolit nechávejte mimo dosah pejsků, protože se může stát, že by kočičí trus mohl sníst.

Zásady krmení

Velmi důležité je také správné krmení. První dny je krmte odděleně. Nejlépe v jiných místnostech. Nejprve se ale vždy najezte první vy. A pak dejte krmení zvířatům. I když je kočka "šéfem" psa, tak hlavní místo ve smečce patří vám.

Vždy hlídejte, aby pes i kočka vše snědli. Pokud ne, tak krmivo uschovejte mimo jejich dosah. „Rozhodně není dobré je krmit stejnou potravou. Pes a kočka potřebují rozdílnou stravu. Kočka potřebuje stravu více bohatou na tuky a bílkoviny. Psi kromě bílkovin mají v krmivu zastoupenou například i zeleninu. Pejsci krmení kočičí stravou mohou velmi rychle přibývat na váze a to může vést k závažným zdravotním problémům. Volte pro oba potravu jim určenou, ale rozhodně nešetřete na kvalitě. Ideální jsou produkty bez chemie a s přídavkem probiotik, které jsou dobré pro podporu jejich imunity,“ říká odborník na psí a kočičí výživu Jiří Švihálek a dodává: „Hlídejte také, aby pejsek nechodil do kočičí misky. Psi nejsou na rozdíl od koček vybíraví v jídle a snědí, co jim přijde pod čumák. Misku můžete proto kočce dávat do vyvýšených míst, kam pes nevyskočí. Pokud vám to prostor v bytě či domě dovoluje, krmte zvířata v oddělených místnostech.“

Zdroj: odborník Jiří Švihálek

