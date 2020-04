Pořiďte si terč na šipky a bavte se šipkami i doma

Je to nenáročný, ale velice společenský sport. Nepotřebujete výbavu pro každého člena domácnosti a ani kvalitní terče na šipky a samotné šipky nejsou ničím, co by zruinovalo rodinný rozpočet. Jak si vybrat správně terč na šipky? Především se budete rozhodovat mezi elektronickým a sisalovým terčem.

Sisalové terče na šipky

Jsou to přírodní terče, jež se vyrábí ze štětin agáve sisalana. Tato užitková rostlina nachází uplatnění i v provaznictví a ve výrobě lan. Do těchto terčů se hází šipkami s klasickými kovovými hroty, aby se do terče dobře zapíchly. Sisalový terč vám vydrží. Je to terč, který se používá i při profi hře. Existuje celá řada skvělých výrobců sisalových terčů, ať již jde o sisalové terče s kulatými dráty, s trojúhelníkovými dráty, nebo profesionální žiletkové terče.

Při hře s běžnými sisalovými terči si výsledky hry budete muset zapisovat i přepočítávat ručně. Hodí se proto kabinet, tedy skříňka vybavená zapisovací tabulí, ale i tak tradiční školní pomůcka, jako je dřevěné počitadlo. Kabinet oceníte, pokud to s hrou v šipky myslíte vážně. Díky němu dostane váš terč stálé místo, a současně bude krytý před prachem, pokud jej umístíte třeba do stodoly, nebo do garáže.

Elektronické terče

S digitální dobou se proměnily i terče na šipky. Elektronický terč má LCD displej, na kterém si dokonce můžete nastavit různé druhy hry. Různé firmy nabízí různé displeje, jednořádkové až třeba desetiřádkové. Nezapomeňte, že pro elektronický terč potřebujete šipky s plastovým hrotem. Určitě se vám budou postupem času hodit i různé náhradní díly k elektronickému terči. Terče na šipky, náhradní díly k terčům, šipky a další vybavení ke hře koupíte v e-shopu E-sipky.cz.