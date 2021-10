Potraviny, které byste měli mít vždy po ruce. Dlouho vydrží a jsou nabité živinami

Takových ingrediencí existuje celá řada. Toto jsou ty nejdůležitější z nich.

Luštěniny

Fazole, čočka, cizrna a další jsou jedněmi z nejzdravějších potravin vůbec. Navíc v balené formě nebo v plechovkách vám ve spíži vydrží velmi dlouho. Jsou tak potravinami, které se vyplatí mít neustále po ruce.

Většina plechovek vám na poličce v kuchyni vydrží 2-5 let, sušené luštěniny vám mohou vydržet klidně i 10 nebo více let. Jejich další výhodou je také to, že jsou nabité živinami. Obsahují velké množství vlákniny, hořčíku, vitamínu B a železa.

Můžete je přidal téměř do jakéhokoliv jídla. Zkuste je třeba v salátu nebo polévce.

Ořechy, semínka a ořechová másla

Tyto potraviny jsou skvělým zdrojem zdravých tuků, bílkovin, vlákniny a vitamínů a minerálů.

Ořechy a semena vám mohou ve spíži vydržet 1-4 měsíce, záleží na tom, o jaký typ ořechu se jedná.

Organická ořechová másla jsou také ideální potravinou k dlouhodobému stravování a můžete je použít při snídani, k jogurtu nebo kaši nebo z nich vytvořit lahodnou omáčku.

Zrna

Jedná se mimo jiné o hnědou rýži, ovesné vločky, rýži a quinou. Tyto potraviny se vyplatí nakupovat ve velkém množství, můžete je totiž skladovat celé měsíce nebo dokonce i roky.

Obsahují velké množství vitamínu B, manganu, hořčíku a jejich konzumace pomáhá předcházet nemocím srdce a některým druhům rakoviny.

Mražené ovoce a zelenina

Většina čerstvého ovoce a zeleniny nám v kuchyni příliš dlouho nevydrží. Skvělým způsobem, jak si je uchovat déle, je nakrájet na malé kousky a uchovat je v mrazáku.

Nemusíte se bát, že by zmražením ztratily živiny. Studie dokazují, že obsah vitamínů, minerálů a dalších živin ve zmrzlém ovoci a zelenině je téměř identický.

Med a javorový sirup

Ať už si sladíte čaj nebo palačinky, med a javorový sirup jsou tou správnou volbou. Jsou také mnohem zdravější přírodní alternativou k průmyslově zpracovanému bílému cukru.

Med obsahuje antimikrobiální a protizánětlivé složky a také celou řadu antioxidantů. Javorový sirup také obsahuje velké množství antioxidantů a živin, jako je např. hořčík, dusík a mangan. Dokazuje to hned několik studií.

Zdroj: Healthline

