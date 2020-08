Potraviny zdravě a v chládku. Jak vybrat tu nejlepší chladničku pro váš domov?

Pečete dorty a jiné sladké dezerty? Nakupujete spoustu zeleniny, kterou poté chcete uchovávat tím nejzdravějším způsobem? Nebo milujete delikátních sýry a uzeniny se sklenkou dobře vychlazeného vína? Ať už patříte do kterékoli skupiny, základem vaší kuchyně bude především jeden kvalitní domácí spotřebič: chladnička! Její správný výběr do velké míry určí, jak budete spokojení se svou kuchyní, proto si přečtěte náš článek a zjistěte, jak zvolit ideální lednici pro váš domov.

Jaké typy chladniček existují

Monoklimatická

Jedno klima a maximální prostor pro vaše chlazené potraviny. Jako monoklimatické se označují všechny lednice, které nemají mrazák. Celý prostor spotřebiče je tedy určen pro chlazení potravin.

Kombinovaná

Chladnička a mrazák v jednom spotřebiči, to je oblíbená univerzální kombinace. Kombinované chladničky si poradí s dočasným i dlouhodobým uchováním potravin a ušetří vám tak doma cenný prostor. Při výběru se zaměřte na to, zda je možné při odjezdu vypnout jen jednu část spotřebiče (zda má jeden nebo dva samostatné okruhy), zda je nutné spotřebič odmrazovat (se systémem NoFrost to není třeba) a jaká je kapacita obou částí.

Americká

Pokud potřebujete opravdu dostatek prostoru, běžná kombinovaná chladnička vám stačit nebude. Pak doporučujeme sáhnout po luxusních, a přitom dnes už běžně cenově dostupných, amerických chladničkách. Jedná se o spotřebiče s nadstandardním objemem a praktickým uspořádáním, které mají jak chladicí, tak mrazicí prostor. Na trhu najdete dvoudveřové, třídveřové i čtyřdveřové verze amerických chladniček, můžete tak přistupovat do jednotlivých částí lednice samostatně a zbytečně nevětrat. Oceníte také praktické dávkovače ledu nebo vody přímo ve dvířkách lednice.

Vyberte si z nabídky designových amerických chladniček, které se skvěle hodí do moderních kuchyní a jsou vybaveny pokročilými technologiemi.

French door

Jedná se o speciální typ americké chladničky, který má jednu praktickou vychytávku: šuplíky. Lednice má v horní části běžná dvířka s chladicím prostorem, poté následují jeden nebo dva šuplíky a další dvířka ve spodní části. Takto uspořádaná chladnička je nejen designově atraktivní, ale také praktická – do chladicích šuplíků snadno a pohodlně umístíte některé potraviny nebo například tác s občerstvením pro návštěvy. Opět máte do jednotlivých částí spotřebiče přístup, aniž byste museli otevírat celý spotřebič.

Jaké další vlastnosti si pohlídat

Energetická třída: V současné době i ty největší a nejvýkonnější spotřebiče můžete pořídit v té nejlepší energetické třídě A (a různý počet plusů k tomu). Při nákupu si zkontrolujte, do jaké třídy vybraná chladnička spadá, ať v budoucnu neplatíte za elektřinu víc, než je zdrávo.

Rozměry a kapacita: Velikost chladničky volte jednak s ohledem na prostor, kde bude chladnička umístěna, tak na množství strávníků, kteří budou lednici využívat. Pro pár bude stačit běžná kombinovaná chladnička, pro rodiny doporučujeme prozkoumat nabídku amerických nebo french door chladniček.

Funkce: Základem každé kvalitní lednice je dobrý systém ventilace. Doporučujeme zvolit ventilační systém Multi AirFlow v kombinaci se systémem No Frost, který předchází problémům spojených se zamrzáním vody ve spotřebiči. Pokud chcete, aby vaše chladnička uměla také prodlužovat trvanlivost potravin, může vás zajímat systém Nano-Freshness pro zpomalení zrání ovoce a zeleniny, nebo systém Nano-Conservation, který eliminuje škodlivé bakterie a zápach.

Hlučnost: Tento bod je důležitý pro vaše pohodlné soužití se spotřebičem v jedné domácnosti. Některé chladničky by mohly svým hučením rušit obyvatele, proto se při výběru zaměřte na to, aby hlučnost chladniček uváděná v decibelech byla co nejnižší.