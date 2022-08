Pozor na přehřátí pejska. Jak zvíře v létě osvěžit? Recept na psí nanuk

Největší potíž spočívá v tom, že psi nedokážou regulovat svoji tělesnou teplotu pocením tak dobře jako lidé. Na rozdíl od nás mají jen několik potních žláz, a to ještě na tlapách, takže si musejí pomáhat zrychleným dýcháním s otevřenou tlamou. A to ne vždy pomůže zabránit přehřátí psa. Proto důležitou roli hraje majitel, který svého psího miláčka může vhodným chováním před teplem a přehřátím ochránit.

Jakým pejskům je v létě nejvíc horko?

V teplých dnech jsou riziku přehřátí vystaveni sice všichni psi, ale někteří z nich jsou tomu o trochu blíže. Patří k nim psi, kteří trpí nadváhou, mají hustou nebo dlouhou srst, onemocnění srdce nebo dýchací potíže. K více ohroženým patří také lovecká plemena a psi s krátkým nosem (např. boxeři nebo buldoci).

Varovné příznaky přehřátí u psa?

Zrychlené dýchání s otevřenou tlamou

Apatie, nervozita

Dezorientace

Jasně červené nebo namodralé zbarvení dásní

Průjem, zvracení

Aby k tomu vůbec nedošlo, je nejlepší zaměřit se na prevenci přehřátí psa. Přinášíme vám několik tipů, jak zchladit psa ve vedrech.

Bez misky s vodou ani ránu

„Nezapomínejte na pitný režim. Pes by měl za den vypít 50 až 70 ml vody na každé kilo váhy. Ale nedávejte mu vodu příliš ledovou, možná máte pocit, že by ho více osvěžila, ale mohl by z ní naopak nastydnout. Pitný režim můžete zlepšit i tím, že granule namočíte do vody. Na vodu nezapomínejte ani při cestování. Většina psů se nezvládne napít během jízdy v autě, a tak do svého harmonogramu zařaďte časté zastávky, které ocení každý člen výpravy. Všichni se alespoň hezky protáhnete a osvěžíte,“ říká odborník na výživu psů Jiří Švihálek.

Psí nanuk zabaví i osvěží

Dopřejte svému pejskovi nanuk! Pokud máte formičky na led, můžete mu do nich zamrazit jeho oblíbenou ovocnou pochoutku a zalít ji vodou, nebo třeba připravit ledové jednohubky z vývaru. Skvělou a jednoduchou psí zmrzlinou můžete udělat i z jogurtu pro psy.

Jednoduše ho necháte pár hodin v mrazáku a máte hotovo. Pejsek si pochutná, a ještě se příjemně zchladí. „Buďte ale opatrní a dávkujte mražené dobroty jen jako pochoutku, výsledkem velkého množství ledové potravy by mohl být zánět horních cest dýchacích,“ upozorňuje MVDr. Michaela Riedlová.

Mokrý hadr nejen na hlavu

Pokud nemáte ve svém okolí rybník nebo bazén, kde by se mohl pejsek smočit, stane se mokrý ručník vaším největším pomocníkem v horkých dnech. „Pozor na příliš rychlé změny teplot. Přehřátého psa chlaďte pomocí mokrého ručníku, ale nikdy ve studeném průvanu nebo pomocí ledu,“ říká MVDr. Michaela Riedlová.

Nepřehánějte to s aktivitou se psem

Na slunci se váš pejsek rychleji unaví a přehřeje, během horkého léta proto z programu vyřaďte ty nejnáročnější tělesné aktivity. Stejně tak ohleduplně plánujte i čas venčení. Polední venčení byste měli trávit někde ve stínu a pejska vezměte na delší procházku raději brzo ráno nebo večer.

V letním horku žádný pes potoku, rybníku nebo řece neodolá. Mokrého psa ale nenechte nikdy ležet nebo odpočívat ve stínu, jeho srst nejlépe proschne během procházky.

Zdroj: Yoggies.cz

KAM DÁL: Může pronajímatel zakázat zvíře v nájemním bytě? Hlavní je zákon, ne nájemní smlouva.