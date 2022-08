Pozvánka pro zloděje: Jakým chybám se vyhnout, když jedete na dovolenou

Většina z nás řeší odjezd na dovolenou pouhým zamknutím bytu. To ale podle expertů rozhodně nestačí. Ideální je totiž ve vašem domě či bytě vytvořit iluzi, že je někdo doma, i když si užíváte pláže o tisíce kilometrů jinde. Naštěstí to vůbec není tak těžké, jak si většina z nás myslí.

Ideální je k tomu, abyste vytvořili kýženou iluzi použít světla v bytě. Když totiž váš byt zůstane celý večer tmavý, je to jasným signálem pro zloděje, že ho nejspíše momentálně nikdo nepoužívá. Budete k tomu sice potřebovat časovače, ale v tomhle případě se vám tato malá investice rozhodně vyplatí. Můžete s ní totiž vykoupit potenciální vloupání a ztrátu většiny majetku.

Ideální je nechat světla zapnutá na časovačích nebo do bytu či domu nainstalovat chytré osvětlení. Chytré osvětlení má tu výhodu, že vám umožní zapínat a vypínat světla v domě i na dálku.

Některé časovače totiž mají tu nevýhodu, že se s jejich pomocí světla sice zapnou a vypnou, ale vždy v ten samý čas, a zloději si tak mohou všimnout toho, že se tento děj každý den opakuje. Pokud tedy místo chytrého osvětlení zvolíte časovače, je ideální se přesvědčit, že si pořizujete ty, které je možné nastavit tak, aby světla zapínaly a vypínaly náhodně.

Ideální je také všechny cennosti zamknout buď do sejfu, nebo je schovat např. do krabice od bot do spodní části skříně. V takovém případě je totiž mnohem menší pravděpodobnost, že v případě vloupání zloději vaše cennosti najdou a odcizí. Hlavní je zkrátka nenechávat šperky, klíčky od auta a další cennosti nikde na očích.

Nesmíte ale zapomínat ani na základní zabezpečení bytu. Raději se před odjezdem na dovolenou přesvědčte o tom, že jste byt zamkli, hned několikrát. Tento krok se sice zdá jako samozřejmost, řada lidí se ale při odjezdu na dovolenou soutředí zejména na věci, na které by mohli zapomenout; někdy jim tak "samozřejmosti" proklouznou mezi prsty.

Zdroj: Express

