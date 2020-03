Pracovat je nebezpečné: Nejrizikovější je pondělní dopoledne, tak pozor na něj

Neberme nyní v potaz údajně nejnebezpečnější povolání na světě, jímž má být lovec krabů na Aljašce, ale běžná zaměstnání, která se týkají lidí v našem státě. Která povolání jsou pro nás nejnebezpečnější?

Nebezpečné stavebnictví

Podle odborníků, kteří se zabývají bezpečností práce, i podle zástupců pojišťoven je u nás nejrizikovějším odvětvím stavebnictví. Vyplývá to již z logiky tohoto povolání - častý pohyb ve výškách, v podmínkách, které zdaleka ne vždy jsou tak bezpečné, jak pravidla velí, manipulace s těžkými a rozměrnými stavebními díly i stroji, to všechno je příčinou pracovních úrazů, které nejčastěji ze všech končí smrtí. Například v roce 2018 se v republice stalo celkem 123 smrtelných pracovních úrazů.

Pozor na pondělí

Nejrizikovějším dnem pro pracovní úrazy je přitom podle statistik pondělí, a to dopoledne. Že by ještě dozníval minulý víkend? I když samozřejmě do práce nesmíme přijít pod vlivem alkoholu, tak ale pozůstatky probdělých nocí mohou přetrvávat. Také je potřeba s kolegy probrat události minulých dvou dní, a to potom logicky klesá pozornost, kterou bychom měli práci věnovat.

Machr, co to umí

Dalším momentem, na nějž lidé, kteří se tímto zabývají, upozorňují, je nebezpečný pocit, že už všechno vlastně umíme a opatrnost je zbytečná. Takový stav prý nejčastěji přichází po dosažení čtyřiapadesáti let. V oboru tito lidé většinou pracují již dlouho a hned tak něco je nevyvede z míry. Tak proč se chovat jako vykulený zelenáč a dodržovat nějaké předpisy, když stejně nejlíp vědí, jak to v praxi doopravdy chodí? Jenže ony ani ty předpisy někdy nejsou tak zbytečné…

Začátečnícké chyby

Stejně jako zkušení dlouhodobí specialisté se mohou do problému samozřejmě dostat i nováčkové, tady jsou ale ve hře naopak nezkušenost a začátečnické chyby. Často, hlavně u velmi mladých lidí, pak jde o podceňování možných rizik, ale to je běžné i v životě mimo pracovní dobu.

Nejen zedníci

Kromě pracovníků ve stavebnictví lze i laicky odhadnout, že dalšími nebezpečnými povoláními z hlediska možného úrazu nebo dokonce usmrcení jsou například řidiči, a to jak ti, kteří vyjíždějí do zahraničí, tak i na vnitrostátních trasách, potom také členové ozbrojených sborů, jako jsou vojáci nebo policisté, a nijak bezpečné povolání nemají ani mnozí další.

Pozor na včely

V tabulkách nebezpečných povolání, sestavených právě zdravotními pojišťovnami, které mají o pracovních úrazech asi nejlepší přehled, ale najdeme i povolání, u kterých bychom to pravděpodobně opravdu nečekali. Co třeba takový včelař? Představujeme si jej jako muže v letech, který se s láskou stará o svoje včelstva v krásné přírodě pod modrou oblohou… Jenže včely se umí také rozzlobit, a to už je potom opravdu rizikové pracoviště. Ostatně ani práce s jinými zvířaty nebývá nijak výrazně bezpečné. Například ošetřovatelé skotu nebo prasat jsou riziku vystavování neustále.

Počet vážných úrazů klesá

Potěšit by nás měla zpráva, že v minulém roce (alespoň v jeho první polovině) klesl počet smrtelných pracovních úrazů oproti předchozímu roku o plnou třetinu. Podle hodnocení pojišťoven jde o důkaz toho, že zaměstnanci přece jen začínají více dbát na dodržování předpisů a firmy o něco více investují jak do školení a kontrol, tak i do nákupu a modernizace vybavení, které úrazům brání. Tak až přijde pondělí, můžeme s chutí vyrazit do práce - jen pozor na dopoledne!