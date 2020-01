Prasklé čelní sklo nemusí být tragédie. Oprava vyjde na pár korun

Výměna čelního skla automobilu znamená mnohdy dost citelný zásah do rodinného rozpočtu. Někteří řidiči si tak sklo raději připojišťují. I ti, co ho ale pojištěné nemají, však nemusejí při jeho rozbití hned zoufat a draze platit. V mnoha případech lze totiž sklo opravit. Víte kdy a jak?

Stalo se celkem běžnou praxí, že od jedoucího vozidla před námi občas odlétne kámen, který se do té doby povaloval na vozovce. A ke vší smůle zrovna do čelního skla našeho auta. Nemilý scénář... Kinetická energie i malého kamínku je značná, takže sklo po zásahu často nevyvázne bez poškození.

Nové sklo není vždy jednoznačně dobrou volbou

I tak v mnoha případech není třeba hned přistupovat ke kompletní výměně čelního skla. A to se nejedná jen o nemalé peníze, které musíme za sklo vynaložit, ale i o samotnou práci - nalepení čelního skla. Ne vždy se totiž podaří ji udělat dobře. Zde je třeba mít na paměti, že čelní sklo, pokud je do karoserie lepené, což je u naprosté většiny moderních aut, představuje důležitý prvek, přispívající k tuhosti karoserie. A nejen to. Je-li sklo špatně vlepeno, může při jízdě vznikat nepříjemný hluk od obtékajícího vzduchu.

Servisy totiž běžně řeší například problém v podobě chybějícího kousku lepidla. To pak může do kabiny dokonce i zatékat. Svoji roli ale mohou hrát i další aspekty. Třeba skutečnost, že vozidlo s původním čelním sklem může mít na trhu ojetin lepší vyhlídky na prodej.

Až 80 % poškozených skel je opravitelných

Podle dostupných informací z firem, které se zabývají opravami a výměnami čelních skel, je až 80 procent všech poškození od úderu kamenem opravitelných. Sklo tak není potřeba hned měnit.

Pozor na to, že prasklina v čelním skle v prostoru stírané plochy může při silniční kontrole znamenat 5 bodů a finanční postih až do výše 10 000 korun.

Toho v posledních letech stále častěji využívají i pojišťovny. V případě pojistného plnění je totiž samozřejmě pro ně ekonomicky výhodnější zaplatit poškozenému opravu než celkovou výměnu skla.

Speciální pryskyřice zacelí praskliny

Celá metoda opravy využívá speciální pryskyřici k zacelení praskliny. Konkrétně se pod tlakem odsaje vzduch z praskliny a nahradí zmíněnou pryskyřicí. Ta po vytvrdnutí získá stejný index lomu světla, jako má sklo. To díky tomu následně získá původní pevnost. Oprava ve specializovaném servise zabere zhruba dvě hodiny a vyjde na částku od 700 korun. Cena závisí na velikosti poškození.

Opravu můžete realizovat i doma

Odborné servisy uvádějí, že popsaným způsobem lze opravit prasklinu do délky zhruba 10 centimetrů. Nesmí ovšem zasahovat do okraje skla. Také počátek praskliny nebo přesněji místo dopadu předmětu (kamenu) by nemělo mít větší průměr než 0,5 cm.

Prasklinu v čelním skle si však může alespoň trochu zručný motorista opravit i sám doma. Potřebuje k tomu opravnou sadu, která je na trhu už od nějakých čtyř stovek korun. Velmi dobré recenze mají opravné sady od firmy Sealey, které se dají pořídit od nějakých čtyř až pěti set korun. K dispozici je v balení i přehledný obrazový návod.

Opravná sada je až překvapivě bohatá. Najdete v ní kapsli s pryskyřicí, aplikátor, držák aplikátoru v podobě přísavky, pístek na vytvoření tlaku v aplikátoru, žiletkovou planžetu a fólii ve tvaru obdélníku. Návod zakoupené sady upozorňuje, že by se oprava měla provádět na přímém slunci nebo pod UV lampou.

Jak tedy na to?

Nejprve je třeba poškození zbavit částeček skla, k čemuž poslouží planžeta. Díky tomu se ve skle vytvoří vzdušný důlek. Na sklo se „přisaje“ držák aplikátoru, a to tak, že střed jeho závitu, do něhož se šroubuje aplikátor, musí být v ose s důlkem ve skle. Do držáku se našroubuje aplikátor tak, aby k ploše skla dokonale přilnul. Následně do něj „nalijete“ pryskyřici. Dávkuje se po kapkách. Jaké množství, návod neuvádí. Zřejmě přiměřeně poškození.

U dražších vozidel je dobré si udělat pojištění. S plněním do výše 6 000 korun vyjde na zhruba tisícovku.

Po "nalití" pryskyřice se do aplikátoru zašroubuje pístek, který pryskyřici pod tlakem natlačí do důlku. Pístek by se měl zcela zašroubovat a poté nechat 4 až 6 minut působit. Po uplynutí této doby se píst vyšroubuje, čímž dojde k vpuštění vzduchu dovnitř aplikátoru. Celý proces se několikrát opakuje. Smyslem je co nejlépe vyplnit pryskyřicí poškozené místo ve skle.

Po sejmutí držáku aplikátoru a vyčištění aplikátoru a pístku přichází ke slovu opět planžeta, kterou se oškrábou zbytky pryskyřice. Pokud je na skle stále viditelné poškození, lze několika kapkami pryskyřice zbylé vrypy „zatáhnout“. Následně se opravené místo překryje přiloženým obdélníčkem fólie. Vozidlo se nechá na slunci, nejlépe tak, že sluneční paprsky dopadají přímo na sklo.

Vytvrdnutí totiž probíhá za působení UV záření. Dle návodu by to mělo být po dobu 5 až 10 minut. Pokud byste měli k dispozici UV lampu, tak může vozidlo zůstat i mimo sluneční paprsky. Důležité je, že fólie by se neměla sejmout, dokud není pryskyřice zcela zaschlá. Poté se opět použije žiletka, aby se ze skla odstranily zbytky pryskyřice.

U dražších vozidel neváhejte s pojištěním

Zejména u dražších osobních automobilů je dobré si připojistit čelní sklo. Výše pojistného se odvíjí od limitu pojistného plnění. Třeba v případě pojišťovny Kooperativa to znamená, že při nejnižší částce plnění, která je 6 000 korun, vyjde roční pojistné čelního skla na zhruba tisícovku. Naopak nejdražší produkt, u něhož je výše plnění 20 000 korun, stojí ročně asi 3 500 korun.