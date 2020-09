Prázdniny končí: Snadné trendy účesy, které zvládnete bez kadeřníka

Chcete vytvořit rychlý a jednoduchý účes, který si ovšem nezadá s profi výtvorem kadeřníka? Poradíme vám, jak díky fénu, styleru či žehličce zhotovíte skvělou „fazónu“ a zároveň minimalizujete poškození své hřívy...

Čarování s ofinou

S ofinou může být někdy potíž – kdo ji nikdy dříve neměl, může ho překvapit, kolik údržby vyžaduje, aby se nekroutila, kam nemá. Stačí ale pár triků a zkrotíte i „neposlušné“ prameny!

Krok za krokem: Jak zkrotit ofinu?

1. Po mytí vždy ofinu vyfoukejte – když ji necháte zaschnout přirozeně, bude se vám kroutit a prameny budou směřovat do různých stran.

2. Až budete sušit ofinu vyfukováním, zkuste ji od kořínků zvednout kartáčem, dokud vlasy nebudou téměř suché. Pak foukejte vzduch směrem dolů na horní část ofiny, aby se tvar „změkčil“. Tím získáte malý objem a okrajová část bude přirozeněji sedět na čele. Ideální je vysoušeč vlasů Dyson Supersoni s nástavcem „stylingový koncentrátor“, který vytváří kontrolovaný proud vzduchu o vysoké rychlosti, nebo styler Dyson AirwrapTM s nástavcem „Volumizing Brush“ (kulatý kartáč).

3. Chcete-li vytvořit nový a neotřelý styl, zkuste okraje ofiny tvarovat směrem od obličeje. Pomocí žehličky Dyson Corrale™ ohněte konce ofiny ven a sčesejte je ke straně.

4. Případně použijte styler Dyson AirwrapTM s nástavcem na vlny a natáčejte je směrem od tváře. Tento přístroj využívá takzvaného Coanda efektu, který jen díky proudu vzduchu dokáže vytvářet hotové stylingové zázraky.

Hladký a elegantní styling

Moderní způsob života velí dbát na celkové zdraví – a k tomu patří i zdraví našich vlasů! Neměli bychom je obětovat na oltář krásy i za cenu, že po pár skvělých účesech budou roztřepené, lámavé a zničené. Naštěstí jdou technologie stále dopředu, proto je žehlička Dyson Corrale navržena tak, aby uhladila vlasy s pouze polovičním poškozením. Unikátní technologie ohýbacích destiček dokáže vytvořit hladké a elegantní prameny, aniž by je vystavovala příliš vysokým teplotám, které je ničí.

Krok za krokem: Jak vytvořit uhlazený účes?

1. Po mytí vlasů naneste stylingový přípravek (např. tvarovací krém Kaaral Style Perfetto Unfinished) a začněte vlasy vysušovat pomocí fénu Dyson SupersonicTM a nástavce v podobě hřebenu se širokými zuby, který se používá pro kudrnaté vlasy. K vysoušení lze využít rovněž styler Dyson AirwrapTM s nástavcem Smoothing Brush (vyhlazující kartáč). Tím zvýšíte hladkost vlasů.

2. Jakmile jsou vlasy suché, pročešte je, aby nebyly zacuchané.

3. Poté vlasy rozdělte na několik sekcí a část z nich zagumičkujte v horní polovině hlavy.

4. Připravte si žehličku Dyson Corrale ™ a vyberte nastavení teploty pro váš typ vlasů (pro kudrnaté nebo afro zvolte nejvyšší teplotu).

5. Každý pramen by měl být široký jako destičky žehličky, aby se prameny vyhlazovaly rovnoměrně. Žehličku umístěte blízko kořínků vlasů a klouzejte až ke konečkům.

6. Snižte nastavení teploty pro vyhlazování vlasů, které jsou v linii s čelem. Chcete-li se co nejvíce přiblížit ke kořínkům, nakloňte žehličku pod úhlem.

7. Nakonec zafixujte stylingovým lakem (např. finální lak Kaaral Style Perfetto Sculpting), abyste účesu prodloužili dobu životnosti.

Pohodové plážové vlny

K létu patří uvolněný ležérní styl a plážové vlny! Díky difuzéru, který nasadíte na vysoušeč vlasů Dyson Supersonic™, můžete tyto přirozené kadeře vytvořit raz dva! Nástavec je zkonstruován tak, aby rovnoměrně rozptyloval vzduch, čímž se snižuje kudrnatost vlasů a vznikají krásné kadeře.

Krok za krokem: Jak vytvořit jemné vlny?

1. Po umytí z vlasů jemně vytlačte přebytečnou vodu pomocí starého trička (třením o froté ručník můžete způsobit krepatění a narušit přirozenou strukturu vlasů).

2. Naneste zvlhčující krém určený pro hydrataci přírodních vln a kadeří – buďte při tom velkorysí!

3. Poté si vezměte hřeben se širokými zuby a rozčešte vlasy.

4. Nasaďte na vysoušeč vlasů Dyson Supersonic™ difuzér a nastavte foukání vzduchu na nízkou hodnotu. Díky tomu se nenaruší přirozený tvar vlasů.

5. Vyberte nastavení teploty podle síly vlasů – nízké pro jemné vlasy, střední pro střední hustotu

a vysoké pro pevné vlasy.

6. Nejprve vysušte horní část vlasů, aby se zachoval objem. Toho lze dosáhnout nakloněním hlavy vzhůru a sušením u kořínků vlasů.

7. Nyní si vezměte jednotlivé prameny a vložte je do difuzéru. Při umísťování vlasů do difuzéru

dbejte, aby byly blízko pokožky hlavy a docházelo jen k minimálnímu pohybu. Snažte neotáčet a nehýbat difuzérem z místa na místo, to by mohlo narušit přirozené kadeře a vlasy by byly příliš kudrnaté.

8. Tento postup opakujte po celé hlavě, dokud není zcela suchá. Poté techniku ​​opakujte pomocí studeného vzduchu, abyste vlny zafixovali.

9. Nakonec pomocí lehkého séra zvýrazněte vlny a kadeře a upravte je do požadované podoby.

KAM DÁL: Doktorka Tomanová: O mozek je nutné se starat, jinak vypoví službu