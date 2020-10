Přezouváme na zimu: Pozor na dezén i cesty do zahraniční, koronavirus není polehčující okolnost

Zimní období je v ČR dle §40a zákona 361/2000 Sb. vymezeno od 1. listopadu do 30. března. Právě v tomto období musí řidiči mít na vozidle vyhovující zimní pneumatiky, a to pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, led či námraza, případně to lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat. Výjimkou jsou komunikace či úseky označené značkou Zimní výbava, kde je třeba mít přezuto za jakéhokoliv počasí.

Problém s pojistným plněním

Mnoho řidičů každoročně nechává přezouvání na poslední chvíli a spoléhá na mírnou zimu, která v České republice poslední roky vládne. Zimní počasí se ale umí rychle změnit a nečekaná ranní námraza pak cestu do práce na letních pneumatikách poměrně znepříjemní.

Pokud řidič způsobí dopravní nehodu s nevyhovujícím obutím kol, může mít posléze problém s pojistným plněním, ačkoliv prokazování míry zavinění vzhledem k obutí je vždy problematické. A takový risk se opravdu nevyplatí.

Vybíráme pneumatiky

Jak tedy vybrat správnou pneumatiku a neztratit se v široké nabídce? Ta zimní bývá označená písmeny M+S na boku, testované zimní pneumatiky, které některé země vyžadují, pak poznáme podle symbolu horského štítu se zimní vločkou. Jako zimní pneumatika u nás poslouží také celoroční nebo terénní. Základem je však vždy dostatečná hloubka dezénu, která činí minimálně 4 mm pro osobní vozy.

Pokud není vzorek dostatečně hluboký, jízdní vlastnosti se v zimě na uježděném sněhu či náledí zhoršují. Pneumatiky by měly být také dostatečně nahuštěné a nepoškozené a pozor je třeba dát na skladování v nestálých teplotách, které může pneumatiky poškodit. Pneumatikám nesvědčí ani čas – počítejte proto s tím, že přibližně po deseti letech byste je měli vyměnit, ač třeba dezén ještě vyhovuje.

Jiný kraj, jiná pneumatika

Chystáte-li se na zimní dovolenou na lyže, vždy se důkladně seznamte s povinnou zimní výbavou v konkrétní zemi. V Rakousku je zimní období od 1. listopadu do 15. dubna a s nevyhovujícími letními pneumatikami vám tu hrozí pokuta až 5 000 eur.

Německo vyžaduje zimní pneumatiky s dezénem minimálně 1,6 mm, ale musí být testované jako zimní (tedy označené symbolem s vločkou). Na Slovensko postačí hloubka 3 mm a zimní období zde trvá od 15. listopadu do 31. března. Oproti tomu v Polsku zimní pneumatiky nejsou povinné vůbec.

