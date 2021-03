Proč bývá menstruace bolestivá? Dysmenorea totiž navazuje na celý komplex problémů

Nedávno se objevila informace, že v Itálii uvažují o tzv. menstruačním volnu. I když je něco podobného hodně kontroverzní, tak je faktem, že nejedna žena opravdu v práci během "svých dnů" velmi trpí a některé si dokonce v tomto případě berou dovolenou. Není se čemu divit, bolesti totiž v průměru podle průzkumů provázejí každou čtvrtou ženu.

Bolestivá menstruace, jinak nazývaná dysmenorea, často navazuje na komplex problémů, kterým se říká předmenstruační syndrom - soubor těžkostí začínajících ještě před samotným začátkem krvácení. Nejtypičtějšími trablemi jsou bolesti břicha, podbřišku, citlivá prsa a samozřejmě také výkyvy nálad.

Bolest spouštějí prostaglandiny

Spouštěči bolesti při menstruaci jsou tělu vlastní, bolest způsobují látky, kterým se souhrnně říká prostaglandiny. Ty způsobují stahování svalů dělohy, ke kterému dochází, aby se odlupující sliznice dělohy společně s neoplozeným vajíčkem vypudila a vyplavila ven v podobě menstruační krve.

Průměrná žena v životě promenstruuje přibližně 10 let, jinými slovy přibližně 3 500 dní krvácí.

Čím více je těchto látek v těle, tím jsou silnější i křečovité menstruační bolesti. Silné menstruační bolesti určitě není radno podceňovat, protože mimo primární dysmenorey, která se vyskytuje hlavně u mladých žen, co ještě nerodily, může být i sekundární dysmenorea, bolestivá menstruace způsobená různými onemocněními. Pravděpodobnost výskytu tohoto druhu bolestivé periody spojená s jiným onemocnění stoupá s věkem.

Normální ztráta je 80 ml krve

Pravidelný menstruační cyklus se pohybuje ideálně ve frekvenci 28 dní, normální je však i rozpětí od 21 do 35 dní. Za normální ztrátu krve se pak počítá objem do maxima 80 ml. Velikost ztráty se hodnotí podle počtu použitých vložek nebo tampónů. Normální menstruční krvácení by nemělo vyžadovat více než jednu vložku a nebo jeden tampón během tří hodin. Pokud menstruace ženy neodpovídá těmto parametrům, pak by měla určitě navštívit svého gynekologa.

Ženy by obecně měly svůj menstruační cyklus pravidelně sledovat. Každá informace je totiž pro jejich ošetřujícího lékaře velmi důležitá. Údaje o těžkostech s menstruačním cyklem, respektive s krvácením, pomohou často určit správnou diagnózu.

Průměrná bolestivá menstruace je způsobená hormonální nerovnováhou a často se kombinuje s předmenstruačním syndromem a její příčina není doposud úplně jasná. Řeší se pouze její příznaky, a to formou tlumících léků a léky s účinky proti křečím, také psychofarmatika, relaxace a dokonce i sport.

V zimních měsících zpravidla ženy zažívají o něco delší, silnější a bolestivější krvácení než v letních měsících.

Možná se to nezdá, ale žena, která pravidelně sportuje, je celkově odolnější, během sportu se totiž lépe prokrvuje pánev, což pomáhá předcházet menstruačním bolestem. Univerzální pomocí při obtěžující bolestivé menstruaci je také hormonální antikoncepce. Samozřejmě nejlepší užitek z ní mají ženy, které využívají i její antikoncepční efekt, případně výhody jako pozitivní účinky na pleť či vlasy.

Myomy jako příčina bolestí a nadměrného krvácení

Bolestivou menstruaci, kterou způsobuje nějaké konkrétní onemocnění, je třeba řešit léčbou právě konkrétní choroby. Silná, zdlouhavá a nepravidelná menstruace může velmi často signalizovat i diagnózu myomu dělohy.

Myomy či polypy může odhalit ultrazvuk a léčba doposud často spočítala primárně v operativním zákroku. Obecně myomy patří mezi nejčastější nezhoubné nádory, které rostou přímo ve svalovině dělohy. Mohou narůst do různé velikosti a může jich být i více.

O bezpříznakovém myomu se žena dozví zpravidla jen při rutinním gynekologickém vyšetření, může však způsobovat i nepravidené krvácení nebo silný menzes. Někdy se dokonce stane, že jsou příčinou neplodnosti nebo dokonce předčasného porodu, protože děložní sval s myomem má zvýšený sklon ke stahování.

KAM DÁL: Hejtman Půta: Zkřížil jsem cestu lidem, kteří mě chtěli z politiky uklidit. Byla to drsná zkušenost.