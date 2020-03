Proč mají sýry oka: Záhada, kterou desítky let nikdo nerozluštil

Spoustu věcí používáme každý den a nijak neřešíme jejich původ. Stejné je to i s jídlem. Zkrátka něco sníme, aniž bychom se pozastavovali nad tím, proč pokrm vypadá právě takto. Není to škoda? Nechtěli jste nikdy vědět například to, proč mají sýry oka?