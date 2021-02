Proč může hádka vztahu prospět? Když se hádáte správně, je to nejlepší koření

Oba dva z partnerů mají své vlastní názory, postoje, očekávání a domněnky. Není proto překvapením, že se v našem pomyslném ráji zrodí "šedivé mraky" a poté možná i "pořádná bouřka". Jak velká, to záleží jen na tom, jak umíme konflikty řešit, jak moc jsme ochotni naslouchat, tolerovat a na samém konci naleznout řešení, které uspokojí obě strany.

Hádka může vzniknou z čehokoliv

Věcí, na které nemusíme mít stejné názory, může být skutečně mnoho. Víra, životní styl, cíle, nakládaní s financemi apod. Nicméně, názory se mohou i rapidně změnit po zásadní změně, která se může objevit v partnerském soužití - ať již narození dítěte či svatba.

Nejen zevnitř, ale i z vnějšku může ale přijít rána. Často to bývá kvůli jiným lidem, s kterými se naše drahá polovička vídá, a nás spaluje pocit žárlivosti i vnitřní nejistoty, nebo nám daná osoba není příliš sympatická a neradi o ní slyšíme či vidíme v okolí partnera.

Nejčastějšími "spouštěči" hádek v českých rodinách jsou témata peněz, výchovy dětí či domácích prací. Mezi citlivá témata, u kterých mnohdy není nikdy jisté, zda nepřerostou v hádku, lze zařadit mj. partnerovy či partnerčiny rodiče či témata kolem koníčků obou partnerů.

Hádka je vyústěním i nesprávné komunikace

Partnerské hádky jsou zdravé a dokonce nutné, každopádně to neplatí o každé hádce. Většina lidí si myslí, že hádky ve vztahu jsou bubákem a nenesou nic kladného. Že ukazují na to, že vztah nebo protějšek jsou špatné a negativní energie, která kvůli neustálým hádkám vzniká, je potvrzením všeho nelibého, k čemu oni ve své vlastní mysli došli.

To, že se lidé hádají, nicméně nenaznačuje, že jeden, druhý nebo oba partneři jsou špatní lidé nebo že se nemají v oblibě. Neznamená to ani to, že se vztahem už nejde nic dělat. Hádka je bohužel potvrzením toho, že lidé mnohdy neumí ovládat své emoce a především, že spolu neumí komunikovat.

Nic rozhodně nevyčítejme

Sami jistě víte, jak je nepříjemné, když vám někdo vyčítá věci z minulosti, za kterými jste třeba už definitivně zavřeli dveře. Při hádce partnerovi hystericky nepřipomínejme, že zapomněl vynést koš, že nepřinesl nákup, že se s vámi už týden nemiloval nebo že s přáteli trávil celý večer. Jsme lidé z masa a kostí a pochopení je ve vztahu zásadní.

Vyhněme se vulgarismům, hledejme společné řešení

Mluvit jako dlaždič umí každý. Mluvme spolu slušně a v klidu. Navíc, pronesená slova již nejdou vzít zpět a zraňují často více než fyzická bolest. Vztah není pouze práce jednotlivce. Je zapotřebí, aby možná řešení partneři hledali společně. Jestliže bude na vztahu pracovat pouze jeden, vztah nebude trvat věčně.

Nikomu ani dvakrát nepřidá, jakmile druhý začne uprostřed vážné debaty trousit vtípky či sarkastické poznámky. Nechejte je na jinou - vhodnější dobu.

Vcítění do druhého je na místě

Není vůbec k zahození se občas pokusit do druhého člověka vcítit. Proč asi udělal to, co udělal a co ho k tomu vedlo. Co bychom my udělali na jeho místě. A zároveň se zamyslet, zda naše vlastní chování ho k tomu nedohnalo. Protože každý partnerský zádrhel není jen chyba jednoho. Je to chyba obou.

