Rada nad zlato: nedobytný mikrotenový sáček otevřete během vteřiny. Navíc ušetříte

Jak od sebe rychle a jednoduše oddělit dvě vrstvy tenoučkého mikrotenového sáčku, aniž bychom třeba u pečiva strávili někdy i minuty, než se to podaří? Metod, jak toho dosáhnout, je patrně víc, ale mnozí stále bohužel vyznávají nehygienické a v dnešní době také nebezpečné olíznutí prstů, jimiž následně sáček většinou bez velkých problémů otevřou. I když je cíle dosaženo, můžeme za něj zaplatit celkem vysokou daň v podobě několika dnů nebo i týdnů na lůžku. Nejen covid stále číhá všude. Tuhle metodu tedy radějii úplně zavrhneme, i když jedna varianta by tu přece jen byla…

Jde to i jinak

V tomto případě spočívá trik v navlhčení prstů - ale toho můžeme dosáhnout i hygieničtější cestou - mokré, lépe řečeno orosené, bývají mražené potraviny. A tak stačí naplánovat si cestu uličkami tak, abychom se nejprve dostali právě ke zboží, o které si můžeme prsty navlhčit.

Nejlepší metoda ze všech

Existuje ale ještě mnohem jednodušší a navíc stoprocentně spolehlivá metoda, jak mikrotenový sáček otevřít bez nervů, stačí na to jediná vteřina. Tento systém nejlépe funguje u “ušatých” sáčků, ale můžeme ho použít i u těch menších. Princip je tak jednoduchý, že prostší už být nemůže. Sáček jednoduše uchopíme za jeden z horních rohů nebo za ouško a druhou rukou uprostřed horní strany. Pak už stačí jen mírně zatáhnout a následně sáček bez problémů otevřít. Nevěříte? Stačí si to jednou vyzkoušet.

Aby placení nebylo hororem

Umět otevřít sáček bez většího náporu na nervy je ale jen jedna část úspěšného nákupu. Druhý test pevného charakteru přichází u pokladny. Jak to udělat, aby byla účtenka přece jen alespoň o málo přijatelnější? Rozhodně se vyplatí přemýšlet a nenaletět na staré známé triky obchodníků, které platí stále (a stále se na ně dokážeme nachytat), a připravit i sám sebe. Vždy například platí, že hladové oči vidí mnohem víc zajímavého zboží, které by bylo dobré ochutnat, než když se před odchodem na nákup najíte. Opravdu to funguje.

Sledujte, kam se díváte

Jedním z nejpoužívanějších obchodnických triků je řazení zboží v a jejich umisťování do různé výšky. Můžeme se vsadit, že ve spodních policích, k nimž se musíme sehnout, většinou najdeme levnější, i když složením podobné zboží než ve výši očí, tedy v místech, kterých si všimneme jako prvních. Pokud podlehneme okamžité náladě a koupíme to první, co uvidíme, můžeme si být jisti, že nejenže si alespoň mírně připlatíme, ale také že jsme pořídili zboží, jejichž prodej je pro obchodníka nebo řetězec nejvýnosnější, má na něm tedy nejvyšší marži.

A nakonec - doslova zakázaný by měl být nákup zboží, umístěného těsně před pokladnami. Zvlášť děti, čekající delší dobu netrpělivě ve froně u pokladny sice mnohdy rodiče o nějakou tu drobnost uprosí, ale my dospělí bychom neměli takovým lákadlům podléhat, pokud chceme alespoň pár korun ušetřit.

