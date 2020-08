Rakovina z používání antiperspirantů: Je lepší v létě smrdět, nebo můžeme deodoranty v klidu používat?

Pocení je naprosto lidské, nicméně je často spojováno s nelibou vůní. Když nastoupíte v těchto parných dnech do MHD, je to celkem síla. Jak se zápachu zbavit a neukazovat ošklivé koláče na tričkách či košilích? Řešením jsou deodoranty. Jenže některé prý způsobují rakovinu. Co je na tom pravdy?

Vylučování potu je pro lidské zdraví naprosto nepostradatelné a plní primárně dvě velmi důležité úlohy pro správnou funkci těla. První z nich je regulace teploty. Ne nadarmo je totiž pocení označováno jako hlavní regulační systém teploty v těle. Tato funkce pomáhá k tomu, že nedochází k přehrátí těla, které by mohlo být ve finále opravdu velmi škodlivé.

Druhou funkcí pocení je pak odvádění škodlivých látek a toxinů z těla pryč. Člověk se totiž potí potními žlázami, jež jsou ukryty v kůži po celém těle. Místa, kde se potíme nejvíce, jsou podpaží, záda, čelo, nohy, ale také dlaně. Zvýšená frekvence vylučování potu z těla může mít více příčin. Těmi hlavními jsou stres, tělesná námaha, horečka nebo také spousta emocí, jako je například zlost, rozpačitost nebo strach.

Předem prohraný boj

Jsou ale i další faktory, kterými je pocení ovlivňováno, ovšem už ne takovou měrou. Tvorbu potu totiž zvyšují i některá jídla (zejména pálivá), příjem kofeinu, nikotinu a také užívání některých druhů léků. Pocení je společensky velmi negativně vnímáno, primárně pak proto, že je často doprovázeno pachy a zpocenými "mapami" na oblečení, především v těch nejvíce rizikových partiích. To je právě důvod, proč člověk s pocením a jeho projevy svádí při teplejším počasí takřka předem prohraný boj.

Víte, proč pot páchne?

On vlastně sám o sobě nemá žádnou vůni. Problémem jsou ovšem rozkládající se bakterie, které se přirozeně vyskytují na povrchu kůže.

Zbraně ale jako na většinu podobných problémů existují, i když je pravda, že pot úplně neodstraní. Tou hlavní je samozřejmě pravidelná hygiena, deodoranty a antiperspiranty, o nichž se v poslední době poměrně hodně diskutuje.

Jak vlastně antiperspiranty fungují?

Účinné látky antiperspirantů působí přímo na potní žlázky v místě vyústění jejich vývodu. Formou denaturací bílkovin pak zužují vývod, zamezují odtoku potu, a tím také omezují pocení v místě aplikace.

Na trhu existuje velké množství podobných výrobků, které pocení zabraňují částečně a krátkodobě, ovšem už i takové produkty, které jsou silnějšího rázu. Ty dokáží lokálně pocení zastavit prakticky úplně. Tyto přípravky dokáží být účinné podobně jako aplikace botulotoxinu do podpaží.

Právě takový zákrok je schopen zastavit produkci potu až na devět měsíců a následně je možné vše opakovat. Obě metody navíc nejsou zdraví škodlivé, nicméně pocení zastavují pouze lokální formou.

Jakým výrobkům se vyhýbat?

Sprej: podobné produkty většinou obsahují alkohol nebo suchý prášek s antiperspiračním efektem. Jsou dostupné i v malých baleních, která jsou dobrá na cesty.

podobné produkty většinou obsahují alkohol nebo suchý prášek s antiperspiračním efektem. Jsou dostupné i v malých baleních, která jsou dobrá na cesty. Tuhá verze: ta se doporučuje především osobám, které mají s pocením velké problémy, má totiž skutečně vysokou účinnost. Jejich nešvarem je ovšem fakt, že často zanechávají bílé stopy na oblečení. K dostání jsou v různých variantách.

ta se doporučuje především osobám, které mají s pocením velké problémy, má totiž skutečně vysokou účinnost. Jejich nešvarem je ovšem fakt, že často zanechávají bílé stopy na oblečení. K dostání jsou v různých variantách. Roll-on: podobné produkty se aplikují pomocí kuličky a mají také poměrně vysokou účinnost. K dostání jsou většinou ve formě gelu nebo krému, přičemž nezanechávají stopy na oblečení.

Obecně u antiperspirantů platí, že je možné používat je denně. Pokud ovšem máte citlivou pokožku, pak je lepší používat šetrný přípravek určený pro ošetření tohoto typu kůže. Rozumné je vyhýbat se výrobkům, které obsahují alkohol, a také nikdy produkt neaplikovat na čerstvě oholenou kůži.

Jak je to s tou rakovinou?

Některé výzkumy si opravdu pohrávají s myšlenkami okolo možného způsobení rakoviny prsu při používání antiperspirantu. Něco podobného ovšem nikdy nebylo prokázáno, a tudíž jsou podobné obavy naprosto zbytečné.

Přesto jsou o tom mnozí lidé přesvědčeni, podle nich za to může hliník a parabeny obsažené v deodorantech. Údajně by se měly absorbovat kůží a do těla se dostat hlavně oděrkami způsobenými při holení podpaží. Je to ale velký nesmysl, což potvrdili například National Cancer Institute či Food and Drug Administration. Dlouhodobé studie na tisícovkách žen žádnou souvislost nikdy neprokázaly.

