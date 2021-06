Randění po pandemii: Naše instinkty covidovým lockdownem utrpěly. Jak poznat pana Božského?

Všichni víme, na co si na rande dávat největší pozor. Jaké jsou tzv. červené vlajky. Hází špínu na své bývalky? Nejspíš by tak za vašimi zády mluvil i o vás. Týden jste o něm neslyšela? S největší pravděpodobností neleží někde v nemocnici, ale prostě na vás kašle.

Přes to zkrátka nejede vlak, to je jasné. Pamatujete si ale ještě co naopak vyhledávat? Vědět, co chcete je steně tak důležité, jako vědět, co nechcete. Jsou tu i zelené vlajky, které vám napoví, že se vydáváte tím správným směrem:

Nezapomíná maličkosti

Ví, kolik lžiček cukru si dáváte do kávy, jak se jmenuje váš pes a jaké květiny máte ráda? Držte se ho jako klíště, tomuhle muži na vás opravdu záleží!

Má pár blízkých přátel

S přáteli to není o kvantitě, ale o kvalitě. Všímejte si, jestli zmiňuje stále ta stejná jména. Pokud má jen pár blízkých přátel, může to být znamení, že si váží dlouhodobých vztahů. Takový člověk pak chce s největší pravděpodobností vybudovat stejný vztah i s vámi.

Pamatuje si, co právě děláte

Dalším dobrým znamením je, když si pamatuje, co se právě děje ve vašem životě. Pokud mu řeknete, že máte ve středu důležitý pohovor, zeptá se vás ve čtvrtek, jak to dopadlo? Jestli ano, ukazuje to, že na vás myslel a skutečně se zajímá o to, jak se vám daří. S takovým partnerem rozhodně čas neztrácíte.

Chová se hezky i k ostatním

Člověk většinou odhalí to, jaký doopravdy je, když si myslí, že se nikdo nedívá. Sledujte, jak se chová k číšníkům v restauraci, k paní u pokladny... .Pokud není milý pouze k vám, je velká šance, že to nehraje.

Neruší plány

Konzistence je klíčem ke všemu. Vždy zavolá, když to slíbí a neruší předem domluvené plány? Takhle poznáte, že se na něj můžete spolehout. Bude tu vždy pro vás.

Zdroj: Cosmopolitan

