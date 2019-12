Rychlá půjčka jako řešení krizové situace: Kdy je vhodné si ji vzít a jaké jsou její výhody?

Hlavní vánoční svátky máme za sebou, ještě oslavit příchod nového roku a život se opět vrátí do svých starých kolejí. A jak už to tak bývá, v tom nejméně vhodném okamžiku dle Mufphyho zákonů se doma pokazí to, co obvykle často používáme - pračka nebo lednička. Bývá to velmi nepříjemná situace, již je třeba bezodkladně řešit. Špinavé prádlo se začne ihned hromadit a problémem je i uchovávání potravin, které rychle podléhají zkáze. Co však dělat, když bankovní účet zeje prázdnotou a do výplaty je ještě daleko?