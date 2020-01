Rychlý AIM internet je ideální pro práci i zábavu. Kde ho seženete?

Pomalý internet, který se navíc často zasekává, dokáže otrávit i běžné činnosti při vyhledávání, práci či zábavě. Nemluvě ani o nekonečném stahování či odesílání dat. Pokud toužíte po opravdu rychlém internetu, vsaďte na poskytovatele nabízejícího optické kabely. Jejich rychlost a efektivita je výrazně vyšší v porovnání s běžným bezdrátovým internetem. Navíc bývají odolnější proti případným výpadkům. A nejlepší na tom je, že ani nemusíte zaplatit více. Jak to funguje a kde všude rychlý AIM internet najdete? Všechno se dozvíte v tomto článku.

Na rychlosti záleží

Rychlý internet už dnes patří víceméně mezi běžný standard. Pokud nežijete vyloženě na samotě u lesa, máte ve většině případů k dispozici rychlé kabelové připojení. S jeho pomocí zvládnete běžné i složitější úkony vyžadující přenos většího množství dat za zlomek času. Efektivní výkonnost tak pomáhá šetřit čas i starosti. Jakmile si na něj zvyknete, už se nebudete chtít vrátit zpátky k pomalému poskytovateli. A přesně tohle ví AIM internet na doma, kdy jde o nejrychleji rostoucího poskytovatele internetu v České republice. Je to nejenom kvůli rychlosti a spolehlivosti připojení, ale i řadě dalších výhod a předností.

Kvalitní zákaznický servis

Zapojení a následné ovládání internetu by mělo být co možná nejjednodušší bez zbytečných komplikací a nepříjemných poplatků za servis. Právě na tom staví poskytovatel AIM, který kromě propracovaného marketingu využívá i velkou výhodu spočívající v dobře nastaveném a plynule fungujícím zákaznickém servisu. Při řešení potíží nemáte pocit, že jste jen další číslo v řadě, ale vždy je brán ohled na konkrétní situaci a nalezení co možná nejlepšího východiska.

Získejte internet i televizi v jednom

Aktuální přechod na DVB-T2 znamenal pro řadu lidí nutnost pořízení nové televize či zařízení pro přijímání signálů. Nic z toho nemusíte řešit ve chvíli, kdy máte k dispozici internetovou televizi. V takovém případě totiž stačí, když funguje připojení a bez problémů koukáte na své oblíbené pořady. Velkou výhodou navíc bývá i možnost nahrávání, případně přehrávání pořadů dávaných až několik dní zpátky.

Internet už dávno není jen pro mladé

Ještě před pár lety byl internet místem hlavně pro zábavu mladých lidí. Dnes už to ale neplatí a jde o běžný standard i mezi starší populací. Lidi v důchodovém věku se chtějí přiblížit svým dětem a vnukům, případně s oblibou sledují internetovou televizi, kde je na výběr ze spousty programů. Zkrátka domácnosti bez připojení pomalu mizí a stále více lidí se snaží hledat lepší variantu pro řešení internetu.

Z toho důvodu vznikly nejrůznější praktické tarify řešící vždy konkrétní problém. Oblíbené jsou hlavně Impulsovic tarify, které vznikly ve spolupráci se stejnojmenným rádiem. Kromě rychlého internetu si totiž můžete zasoutěžit také o televizi zdarma. A to už se vyplatí. Připraveny jsou i další balíčky, kdy si jednoduše vyberete podle toho, jaké služby využijete. Cena za internet na doma začíná již od 200 korun, což bohatě stačí pro běžné používání. Ani rozšířenější tarify však nejsou o mnoho dražší a stále představují chytrou volbu při hledání výhodného připojení.

Kde všude seženete kabelový AIM internet?

Velkou oblibu má kabelové připojení hlavně ve větších městech, kde přes velkou koncentraci lidí není možné zajistit srovnatelně rychlé bezdrátové připojení. Internet Plzeň je řešen přesně tímto způsobem. Dále jde o internet Praha 13, kde na sídlišti už snad není nikdo, kdo by měl pomalé připojení. Pokud také chcete rychlý internet, navštivte stránky poskytovatele AIM a zjistěte si více informací o možnostech právě pro vaši lokalitu.