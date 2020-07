Rýže jako nezbytná součást života: Zachrání vám zdraví i mobilní telefon

Ačkoliv naše chuťové pohárky prožívaly orgasmus nejen uplynulý víkend, pro náš organismus to zas až tak velký ohňostroj radosti nebyl. Trávicí systém dostal pořádně zabrat a právě rýže může být tím správným lékem. Její využití má ale mnohem větší dosah. Dokáže vylepšit nejen vaše zdraví...

Mokrá elektronika

Co si budeme nalhávat, kolikrát už vám spadl do vody mobilní telefon? Ať už doma do vany nebo jste skočili v létě do bazénu s telefonem v kapse, vždy nastala panika závisláka na jeho miláčkovi, bez kterého v dnešní době prostě nejde žít. V tu chvíli je dost pravděpodobné, že jste o něj přišli. Jediné, co můžete vyzkoušet, je rýže. Za pokus to rozhodně stojí.

Telefon či podobnou elektroniku tedy rozeberte a vložte do nádoby s rýží. Ta pohltí vlhkost víc, než si dokážete představit. Tato metoda je mnohem účinnější než například fénování aparátu. Fén by mohl poškodit elektroniku a spoje.

Zčernání stříbra

Jak už jsme tedy mohli poznat u sušení mobilního telefonu, jednou z těch nejlepších vlastností rýže je, že výborně pohlcuje vlhkost. A to může být prospěšné i vašim stříbrným šperkům či jiným cennostem. Stačí, když do šperkovnice nasypete pár zrnek rýže. Ta totiž výrazně zpomalí černání. Na ochranu nebo čištění vašich šperků vám může posloužit i zubní pasta s fluorem a zubní kartáček.

Rýže se pravděpodobně začala pěstovat na území dnešního Thajska, a to již okolo 4000 let před naším letopočtem. Odtud se pěstování rýže naučili i obyvatelé Číny a Indie. Do západní Asie a Řecka přivezli rýži vojska Alexandra Velikého v době okolo 300 let před naším letopočtem.

Stojan na nože

Rýže vám poslouží i k výrobě designového stojanu na nože. Stačí si koupit vysokou skleněnou nádobu, kterou naplníte rýží, a máte originální prvek ve vaší kuchyni či rychlý a levný dárek pro vaše rodiče. Nože poté vkládejte samozřejmě ostřím dolů. Vlastnosti rýže je udrží nejen ostré, ale bojují i proti rzi.

Rýže jako zdroj suchého tepla

A je tu další výhoda této suroviny, kterou ocení snad každý z nás. Bolesti krční páteře se mohou díky rýži stát minulostí. Postačí vám jedna ponožka, do které nasypete rýži a zavážete. Poté ji strčte na devadesát vteřin do mikrovlnné trouby. Zdroj suchého tepla vložte na bolavé místo a nechte působit. Věřte, že se vám uleví. Pomůže i ztuhlému svalstvu.

Od potraviny až k osvěžovači vzduchu

Do hrnečku vložte hrst rýže a přidejte třicet kapek esenciálního oleje. Stačí jen, když jednou za čas rýži promícháte a váš dům bude opět svěže vonět. Rýže ale poslouží i jako skvělý čisticí prostředek. Vázy s úzkým hrdlem a místa, kam se špatně dostáváte, už nemusí být problémem.

K rýži přidejte vodu a kapku saponátu. Poté vázu roztočte a nečistoty ze dna rychle zmizí. Často se špatně čistí i kávový mlýnek. I tady může rýže pomoci. Musíte ji nadrtit na jemný prášek a čisticí prostředek je na světě. Odstraní nečistoty a dobře působí na čepele.

Rýže jako vynikající hnojivo

Rozhodli jste se udělat rýži k večeři? Pak rozhodně nevylévejte vodu, ve které rýži před vařením oplachujete. Obsahuje minerály, fosfor, dusík a draslík. Vše dohromady působí jako hnojivo. Vodou občas zalévejte rostliny. Po vychladnutí můžete samozřejmě použít i vyvařenou vodu z hrnce.

Vliv rýže na zdraví člověka

V Japonsku ji lidé milují a dopřávají si její častou konzumaci. Výzkumy potvrzují pozitivní vliv rýže na metabolismus i na imunitní systém člověka. Často se využívá i při posilování, kde slouží jako základ při budování svalové hmoty. 100 gramů rýže obsahuje kolem 117 kalorií a 27 gramů sacharidů. Co se týče bílkovin, těch obsahuje zhruba 2 gramy a tuků jen 0,1 gramu. Má velmi nízký obsah cholesterolu a sodíku.

Rýže má mnoho výhod pro zdraví člověka. Posiluje imunitní systém, pomáhá se zbavovat toxinů a působí na zdraví pokožky. Podle výzkumů zpomaluje proces stárnutí. Také však zlepšuje trávení, stabilizuje obsah cukru v krvi a ve správném množství může být prospěšná při hubnutí.

