S bacily můžete zatočit domácími sirupy, je to vitamínová bomba. Připravíte je snadno

Jednodušší sirupy si lehce vyrobíme doma. Jsme omezeni jenom surovinami, které můžeme sehnat. Tak například vynikající jitrocelový sirup na kašel nyní v zimě těžko vyrobíme, když neseženeme čerstvý jitrocel.

Rakytník můžeme použít z mrazáku

Zato se můžeme pustit do výroby rakytníkového sirupu, který je opravdovým univerzálním přípravkem. Přestože rakytník už máme dávno sklizený, ti, kteří na to pamatují a rakytník pěstují, si nějaké plody uskladnili na horší časy.

Posbírané a neporušené plody můžeme skladovat na suchém a chladném místě. Pokud plody zamrazíme, uchovají si všechny látky několik měsíců. Zamražené plody se připravují k zpracování rozdrcením v mixéru při malých otáčkách. Dřeň se dá potom přecedit přes síto. Ještě lepší je zpracovávat plody v odšťavňovači s rotační planžetou. Šťávu pak zpracováváme buď samostatně, anebo v kombinaci s jinými ovocnými šťávami či dření. Rakytníková šťáva je totiž dost kyselá.

Rakytníkový sirup

Z bobulí nejprve vylisujeme šťávu, poté přecedíme přes jemné sítko. Získanou šťávu smícháme se stejným množstvím cukru (můžeme použít i polovinu medu a polovinu cukru). Hotový sirup plníme do sterilních, tmavých lahví, které uložíme na temné chladné místo.

Rakytníkový sirup používáme při žaludečních potížích, při chřipce, infekčních onemocněních, při nedostatku vitamínů, v rekonvalescenci a proti jarní únavě. Užíváme několikrát denně kávovou lžičku.

Česnekový sirup

Na nachlazení, bolest v krku, kašel, ale i jako prevence je velice účinný česnekový sirup. Použijeme 6 stroužků česneku, 8 lžic cukru nebo medu a 250 ml vody. Česnek nasekáme nadrobno a dáme do vody s cukrem nebo ještě lépe s medem. Zamícháme a pomalu vaříme 10 minut. Potom necháme uležet několik hodin a scedíme. Ve skleničce necháme v ledničce.

Cibule s medem na kašel

Kdo by neznal tenhle recept, který nám už připravovaly naše babičky. Ne každé dítě bylo schopné vůbec spolknout tento sirup. Na druhou stranu jiné děti po něm šílí. Zkrátka, co člověk, to jiné chutě. Přípravek je ale vynikající zvláště na kašel. Připravíme si 2 velké cibule, 1/2 sklenky cukru, 1 velkou lžící medu a půlku citronu.

Nejdříve si připravíme větší sklenici. Cibule oloupeme, nasekáme a postupně přisypávájíce cukr je dáme do sklenice. Přikryjeme a necháme v teplejším místě aspoň na tři hodiny. Pak hmotu můžeme přimáčknout, aby cibule pustila více šťávy, kterou přelijeme do jiné nádoby. Pak šťávu z cibule promícháme s medem a citronovou šťávou, uzavřeme a dáme do lednice. Na kašel tento sirup používáme přibližně třikrát denně po jedné lžíci po jídle. Zbylá cibule se nevyhazuje, šťávu pouští stále, takže i další den ji slijeme a přidáme med a citron.

Meduňkový sirup

Tento sirup je nejen léčivý, ale po zředění je z něj lahodná limonáda. Připravíme si asi 40 kusů meduňky asi 20 cm dlouhých, pod vodou osprchujeme, zalijeme 2 litry převařené zchladlé vody, přidáme 30 g kyseliny citronové a 2 citrony dobře omyté s kůrou, bez pecek, nakrájené na kolečka.

Necháme 24 hodin stát, poté přecedíme, vymačkáme a přidáme 2 kg cukru. Pak zahřeme na 85 °C a poté naplníme po okraj do čistých suchých lahví. Necháme je vychladnout položené. V ledničce pak sirup vydrží hodně dlouho. Užíváme po lžičkách nebo si připravíme limonádu.

Zázvorový sirup

Středně velký kořen zázvoru oloupeme a najemno nastrouháme. I se šťávou, kterou kořen pustil, přendáme do sklenice, zalijeme šťávou ze tří citronů, osladíme cukrem, případně medem. Sklenici pak uzavřeme a jednu hodinu necháme uležet. Až poté promícháme a uložíme do lednice.

Před použitím pomocí lžíce odebereme tekutou část, tedy sirup, který podáváme samotný nebo do čaje 3x denně. Když zůstane ve sklenici téměř suchý zázvor, můžeme z něho přidáním citronu a sladidla připravit další sirup.

