Snadné recepty našich babiček se vrací do módy. Moc dobře věděly, co je dobré

Mák, máslo, mouka a brambory tvoří základ tradiční české kuchyně a dohromady fungují výborně. Proto jsme tyto suroviny použili hned ve dvou našich receptech. Využili jsme i v minulosti lehce opomíjenou a znovu objevenou a opěvovanou rebarboru, jejíž sezona bohužel trvá jen krátce. To je možná důvod, proč se na čas z českých polí, zahrádek a hlavně stolů vytratila.

Ještě před druhou světovou válkou byste u nás našli celá rebarborová pole, protože reveň kadeřavá, reveň vlnovitá nebo také reveň rebarbora se u nás pěstovala ve velkém a v kuchyni našla široké využití. Použít ji na tisíc a jeden způsob můžete i dnes. A pokud už není k dostání, můžete sáhnout po rebarborové zavařenině nebo džemu.

Chutné a velmi snadné

Sáhli jsme i po jahodách a cuketě, která se v posledních letech také těší velké oblibě i díky svému všestrannému využití. Mladé cuketky se vyjímají syrové v zeleninových salátech. Cuketám obecně však sluší i zapékání, grilování, vaření nebo dušení.

Jaké tedy bude menu? K snídani pár rebarborových koláčků. Na oběd jsme zvolili cuketový krém a tradiční bramborové šišky. Ty jsme připravili ve dvou variantách, nasladko s mákem a naslano se strouhankou osmaženou na sádle. K svačině jsme upekli regionální recept, slanou bramborovou buchtu, které se v různých částech republiky říká báč, bacan, kocmoud, kucmoch, táč nebo toč.

Povečeřeli jsme maso se zeleninou v úpravách, které jim rozhodně svědčí. Sáhli jsme po kvalitním květáku, který jsme po vzoru našich babiček upekli vcelku. Tato úprava je nejen velmi jednoduchá, ale také chutná. Daleko lépe tak vynikne chuť této košťálové zeleniny, kterou jsme zvyklí podávat smaženou v trojobalu. Jako další chod jsme ugrilovali krůtí špíz s paprikovým dipem. Dobrou chuť!

Rebarborové koláčky

Reveň kadeřavá, reveň vlnovitá nebo reveň rebarbora je velmi zajímavá lahůdková zelenina, známá jednoduše jako rebarbora. Mnohým z nás tato rostlina připomíná lopuch.

Přitom ještě do druhé světové války byste u nás našli celá rebarborová pole, protože se pěstovala ve velkém a v kuchyni našla široké využití. Řapíky listů této statné rostliny, která opět získává na oblibě, zdobí moučníky a koláče, plní ovocné knedlíky, ale slouží i jako hlavní surovina při přípravě polévek a zmrzlin a také se hojně zavařují a kompotují.

Počet porcí: 6–8 koláčků

6–8 koláčků Doba přípravy: 80 minut

80 minut Obtížnost: 2

Ingredience na těsto: 280 g hladké mouky, 1 lžička cukru, ½ lžičky soli, 170 g másla, 125 ml ledové vody

Ingredience na náplň: 500 g rebarbory, 300 g jahod, 3 lžíce hladké mouky, 200 g krupicového cukru, zakysaná smetana k podávání

Postup: Smíchejte všechny připravené ingredience, vypracujte těsto a nechte ho 15 minut odpočívat v lednici. Rebarboru a jahody nakrájejte na kostičky, smíchejte je s cukrem a moukou a nechte 5 minut odpočinout. Těsto vyndejte z lednice a nechte ho změknout, aby se s ním dobře pracovalo. Rozválejte ho a vykrojte z něj kolečka na menší koláčky. Na kolečka naklaďte směs, kraje zahněte dovnitř a posypte trochou cukru. Nechte péct v troubě zhruba 40 minut a podávejte se zakysanou smetanou.

Cuketový krém

Cuketa nebo také cukina je tykvovitá zelenina, která je velmi nenáročná na pěstování. Vzhledem připomíná okurku, na rozdíl od ní se ale častěji podává tepelně zpracovaná, a to na mnoho různých způsobů. Mladé cuketky se vyjímají syrové v zeleninových salátech, cuketám obecně však sluší i zapékání, grilování, vaření nebo dušení.

Cuketa má velmi jemnou chuť a snadno přejímá chuť dalších přísad, a tak jí prospívá koření a spojení s výraznými ingrediencemi, třeba s česnekem. Zkuste jako my cuketu rozmixovat do lahodného krému s mátou, citronovou šťávou a zakysanou smetanou. Možná budete překvapeni, jak vás v létě osvěží.

Počet porcí: 4

4 Doba přípravy: 30 minut

30 minut Obtížnost: 1

Ingredience: 600 g cukety, hrst špenátových listů, 4 ks jarní cibulky, 600 ml zeleninového vývaru, hrst čerstvé máty, šťáva z ½ citronu, 100 g zakysané smetany, špetka soli, čerstvě mletý pepř, olivový olej

Postup: Nakrájejte jarní cibulku na kolečka, cuketu na půlkolečka a restujte na olivovém oleji cca 20 minut. Osolte, opepřete, přidejte špenátové listy a zalijte vývarem. Rozmixujte dohladka, přidejte citronovou šťávu a zakysanou smetanu a promíchejte. Dozdobte mátou a podávejte.

Bramborové šišky s mákem nebo strouhankou

Jsou to knedlíky, nebo noky? Jsou to vynikající bramborové šišky! Mák, máslo, mouka a brambory tvoří základ tradiční české kuchyně a dohromady fungují jako výborné syté hlavní jídlo nebo neotřelý dezert. Navíc jsou velmi snadné na přípravu, vaří se krátce, nelepí, na povrchu nejsou „mazlavé jako maminčiny vídeňské noky“ a dají se po uvaření i opékat nebo obalovat. Sluší jim mák stejně jako třeba strouhanka. Pusťte se do příprav a dejte si je, jak je máte nejraději.

Počet porcí: 4

4 Doba přípravy: 45 minut

45 minut Obtížnost: 2

Ingredience: 600 g brambor typu B, 1 vejce, špetka soli, 250 g hrubé mouky + mouka na pomoučení, mletý mák dle chuti, moučkový cukr dle chuti, rozpuštěné máslo na přelití dle chuti. Nebo 200 g strouhanky, 2 lžíce sádla, sůl

Postup: Brambory uvařte ve slupce, vychladlé je oloupejte a nastrouhejte najemno. Přidejte vejce, sůl a hrubou mouku a vypracujte těsto, které nelepí. Z vypracovaného těsta vytvořte válečky a dejte je vařit na zhruba 7 minut do vroucí osolené vody. Dle chuti posypte hotové šišky mákem, moučkovým cukrem a přelijte máslem, nebo v pánvi osmažte na sádle strouhanku se špetkou soli a promíchejte s hotovými šiškami.

Slaná bramborová buchta

Máte-li chuť na něco malého – třeba na nějaký koláč, ale spíš „naslano“ – máme pro vás tip! Nechte se inspirovat regionálním receptem na bramborovou buchtu s mákem, které se na Rokycansku říká hluchec, ale známá je i pod názvy báč, bacan, kocmoud, kucmoch, táč nebo toč. Tradiční recept našich babiček je jako vždy snadný a v téhle jednoduchosti je krása i plno chuti. Mák je navíc velmi zdravý, i když pohříchu nedoceněný. Obsahuje spoustu vitamínů a minerálů, zejména vápníku.

Počet porcí: 1 chlebíčková forma

1 chlebíčková forma Doba přípravy: 90 minut

90 minut Obtížnost: 2

Ingredience: 500 g hrubé mouky, 500 ml mléka, 2 vejce, 5 dkg droždí, 4 střední brambory vařené ve slupce, 2 lžíce sádla, 3 stroužky česneku, 3 lžíce majoránky, 2 lžíce máku, sůl, čerstvě mletý pepř

Postup: Do mléka rozdrobte droždí, přidejte sůl, pepř, majoránku, česnek a sádlo. Nastrouhejte brambory a přidejte je společně s moukou do směsi. Připravené těsto vlijte do formy vymazané sádlem a nechte alespoň 20 minut odpočívat. Posypte mákem a dejte péct do trouby předehřáté na 180 °C dozlatova.

Lehké krůtí špízy s paprikovým dipem

Pokud máte rádi opékané nebo grilované maso společně se zeleninou a baví vás jednoduché rychlé recepty, špíz určitě patří mezi vaše oblíbené letní úpravy pokrmů. A nejen vaše, maso „na tyčce“ se opéká všude na světě a známé je nejen jako špíz (z německého slova Spieß), ale také jako ražniči nebo šašlik. Sáhněte po oblíbené flákotě, přidejte cibuli a další zeleninu dle svého výběru a nechte si chutnat. A kdyby vás klasická „masová jehla“ omrzela, můžete zkusit vegetariánskou verzi se zeleninou, sýrem nebo ovocem.

Počet porcí: 4

4 Doba přípravy: 45 minut

45 minut Obtížnost: 1

Ingredience: 500 g krůtích prsních řízků, 200 g cherry rajčátek, 2 velké cibule, 300 g slaniny nebo špeku, hrst hladkolisté petržele, olivový olej, sůl, čerstvě mletý pepř

Ingredience na dip: 200 ml zakysané smetany, 2 lžičky uzené papriky, 2 stroužky česneku sůl, čerstvě mletý pepř

Postup: Slaninu nakrájejte na širší plátky, cibuli rozkrájejte na čtvrtiny a rozdělte na jednotlivé plátky. Na kostičky nakrájejte krůtí maso, osolte ho a opepřete. Na špejle napíchejte nakrájené ingredience a rajčata dle chuti. Špízy zakápněte olivovým olejem a dejte do trouby na cca 35 minut na 170 °C nebo na rozpálený gril. Mezitím smíchejte všechny ingredience potřebné na dip, který osolte a opepřete. Špízy podávejte s dipem a posypané čerstvě nasekanou petrželí.

Pečený květák

V našich končinách je velmi oblíbeným jídlem smažený květák v trojobalu s bramborem a tatarkou. Květák nebo také karfiol si ale jistě zaslouží i jemnější úpravu, která by nechala více vyniknout chuti této košťálové zeleniny, vyšlechtěné z divoké brukve zelné. Ve staročeských kuchařkách objevíte recepty, podle nichž se vařený květák podával přelitý máslem a posypaný strouhankou nebo sýrem. Vraťme se do dob našich babiček a upečme si květák trochu netradičně vcelku!

Počet porcí: 2

2 Doba přípravy: 3

3 Obtížnost: 1

Ingredience: 1 květák, 2 lžíce dijonské hořčice, 150 ml bílého jogurtu, 1 lžička sušeného česneku, sůl, čerstvě mletý pepř

Postup: Květák nechte krátce povařit. Smíchejte jogurt, hořčici, sušený česnek a vše osolte a opepřete. Uvařený květák potřete směsí a dejte péct do trouby na 180 °C dozlatova.

