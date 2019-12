Socialismus chutnal celkem dobře: Jesenka, Granko či Míša přežívají dodnes, jiné dobroty zmizely

Přestože se výrobní technologie častokrát značně proměnila a oblíbené potraviny už nevyrábí mnohdy ani Češi, značka, která poměrně vysoký prodej stále zaručuje, má své jméno dodnes. Zatímco po polárkovém dortu nebo žvýkačkách Pedro velká poptávka není, stále je mnoho výrobků, co si drží i více než 50letou tradici. A nemusíme ani odcházet od sladkostí.

Jednou z dobrot, které se zachovaly dodnes, jsou například Jesenka, čokoláda Milena, Dezert Metro, Horalky, Granko nebo legendární zmrzlina Míša. Nemůžeme zapomenout ani na smetanové dezerty Pribináček a Termix nebo přísadu do jídel Vegeta.

Tradiční Míša i v zahraničí oblíbená Jesenka

Zejména v létě nabízí mrazicí pulty nepřeberné množství zmrzlin i jejich příchutí. Po klasickém polárkovém dortu už lidé, na rozdíl od dřívějších dob, tolik nesahají. Zato velké oblibě se stále drží tvarohový Míša, výrobek, který vsadil na tradici a rozšířil se i o ovocné variace. Pro velkou popularitu se prodává nejen jako nanuk, ale i ve vaničce.

Jesenku ze smetany, Piknik z mléka i kakaové Pikao si dáváme už více než 60 let.

Kondenzovaná slazená smetana v tubě je sice kalorická bomba, ale na trhu je spolu s dalšími slazenými mléčnými pochoutkami Piknik a kakaovým Pikao nepřetržitě už od roku 1958. Stala se tak jednou z nejstarších českých značek a úspěšně se prodává dodnes. Vyměnila jen původní obal za plastový, receptura zůstává stejná. Všechny tři pochutiny jsou velmi oblíbené i v zahraničí, například ve Velké Británii, kam také hojně exportuje.

Švédský Sunar i stále slovenské Horalky

I když se už dávno nevyrábí na českém území, stále patří mezi absolutní jedničky ve svém oboru. Sušené mléko pro kojence přišlo v Československu na trh už v roce 1950 pod značkou SUšená NÁRodní. Ačkoli už řadu let nepatří Čechům a dováží se ze Švédska, patří mezi nejprodávanější kojenecká mléka v Česku.

Šestivrstvá oplatka s krémovou náplní a po obvodu máčená v čokoládě se původně v roce 1945 vyráběla do tvaru trojúhelníku. Tatranka tak měla připomínat, jak je již podle názvu zřejmé, štíty hor - Tater. Ale ani šest vrstev oplatek jí nevydrželo. Po znárodnění původního výrobce Theodor Fiedor šla kvalita dolů. Klesl podíl náplně, původně tvořil podíl arašídů dokonce 10 procent. A začal se i zvyšovat podíl cukru a rostlinných tuků. Dnes ji vyrábí s různými příchutěmi a v různých polevách hned několik výrobců a pod různými značkami. Její mladší sestra Horalka s arašídovou náplní pochází ze slovenské Seredi, kde se od roku 1965 vyrábí takřka v nezměněné podobě rovněž dodnes. Oplatka měla nejen chutnat, ale také zasytit.

Polévky jedině s Vegetou

Sypká přísada na dochucení polévek, omáček a dalších slaných jídel nesměla chybět snad v žádné kuchyni. Původem jugoslávský výrobek z 50. let se úspěšně dovážel nejen do socialistického Československa, ale také do zemí Sovětského svazu či Maďarska. Zázrak ochucovadla nestojí na ničem jiném než na glutamátu sodném.

Tatranka se během let výrazně změnila. Horalka je naopak více než 50 let takřka stejná.

I když se dnes zatracuje, mnoho lidí bez něj stále nedá ani ránu. Stejně jako nezaboří lžíci do polévky, aniž by ji nevylepšili alespoň pár glutamátovými kapkami „Maggi“. Ani černá lahvička s červeným uzávěrem se příliš nezměnila.

Granko patří k nejoblíbenějším dodnes

Už žádné připálené kakao v rendlíku a škraloup. Granulované kakao ocenila řada československých hospodyněk. I především díky rychlé přípravě. V 70. letech totiž i Čechoslováci chtěli po vzoru Západu vyrábět vlastní rozpustný kakaový nápoj. Na jeho název byla vypsaná soutěž, kdy nakonec vyhrálo Granko ze zkratky „granulované kakao“.

V regálech má své jisté místo stále, i když stále jen na českém a slovenském trhu. Ani tato tradiční tuzemská potravina se ale již nevyrábí na české půdě, nýbrž v Maďarsku, odkud ho dováží nadnárodní firma.