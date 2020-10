Stres z koronaviru a lockdownu: Psychiku i kvalitní spánek podpoříte konopím

Podzim je sám o sobě na psychiku obtížný, natož v době koronavirové. Prognóza pandemie není navíc nijak příznivá a vypadá to, že nás zase všechny na nějaký čas zavřou doma a my budeme silnou psychiku potřebovat o to více. Mějte po ruce konopí, to vás svými účinky jistě překvapí.

Pocit zklamání

Vstáváte za tmy a domů se vracíte za tmy, máte pocit, že rodinu vůbec nevidíte a pro své děti nejste vzorný rodič? Máte pocit, že nic nestíháte, nic neděláte pořádně a na nic vám nezbývá čas? Nemůžete kvůli tomu spát, proto se ráno budíte rozlámaní a mrzutí, což se vás drží celý den?

Ošalte své tělo

Pak je na čase s tím něco dělat. Musíte své tělo ošálit. To má pocit, že když je všude tma, má být unavené a spát. Pak je ale rozhozené z toho, proč nespíte, a začne vysílat signály do mozku, které způsobí to, že začnete zívat a cítíte se unavení. Mozek totiž produkuje ve tmě spánkový hormon melatonin.

Technické konopí

Proti únavě a depresím skvěle funguje technické konopí. To se využívá na rozdíl od klasického k lékařským účelům. Nemusíte se tedy bát, že si zapálíte jointa a půl dne se budete zhulení smát nesmyslům, tak to opravdu nefunguje. Technické konopí pomáhá zklidnit nervy, rozbouřenou mysl a stres.

Splíny a deprese

Lidem, kteří trpí často splíny a depresemi, je předepisováno konopí od lékaře nebo si mohou doplňky stravy s touto rostlinkou koupit v lékárně. Tyto přípravky pomáhají i s kvalitním spánkem, zvládáním nechutenství nebo uvolňují bolest.

Možná jste to netušili, ale technické konopí pomáhá také lidem, kteří chtějí přestat kouřit. Budou díky němu lépe zvládat abstinenční příznaky.

Kvalitní spánek

Abyste současnou nepříznivou situaci a strach panující z karantény, nákazy i existenční strach zvládli, musíte dobře spát. Neponocujte a choďte spát každý den ve stejnou dobu. Hodinu před usnutím se nedívejte na televizi, do notebooku ani telefonu. Modré světlo totiž blokuje spánkový hormon. Raději si otevřete okno, vyvětrejte a začtěte se do oblíbené knihy.

KAM DÁL: Podzimní polévky na podporu imunity: Vsaďte na klasiku v podobě vývaru i originalitu z červené řepy