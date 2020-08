Stylista Filip Vaněk vs. profi fotograf Benedikt Renč, kdo fotí lépe?

Máte neustále mobil v pohotovosti, aby vám neutekla žádná pěkná fotka? Přesně pro takové lidi je určena soutěž Huawei Next-Image. Při příležitosti uzávěrky přihlášek na konci července se sešli Stylista Filip Vaněk a fotograf Benedikt Renč, aby v rámci proto battle změřili své fotografické síly. Jak dopadla jejich fotografická bitva s Huawei P40 Pro? A co si o fotkách z mobilu myslí další profi fotografové? Podívejte se v článku.

Ani profesionálům neutekla soutěž Huawei Next - Image, které se vloni zúčastnilo 500 tisíc lidí na celém světě. Při příležitosti blížící se uzávěrky mezinárodní fotografické soutěže, do které se může zapojit každý, kdo rád fotí se smartphonem, přijali výzvu účastnit se photo battle. V sobotu se sešli v centru Prahy s jasným cílem - vytvořit prostřednictvím smartphonu Huawei P40 Pro sérii fotek a porovnat tak své fotografické dovednosti. A kdo z nich vyhrál? Podívejte se na fotky a posuďte sami. Jisté je, že s kvalitním fotografickým smartphonem může mít krásné fotky každý.

„Je fajn se nad záběrem zamyslet, vědět proč ho fotit. Ale ani tak není vyhráno a dobrou fotku v kapse nemáte. Potřebujete k tomu dokonalou “čočku”! U Huawei se naštěstí snoubí super čočka s rychlostí a s rychlou možnou úpravou. Takže ty šance jsou 99% - pak už stačí jen takzvaně cvaknout a jsme na 100 %,” říká profesionální fotograf magazínu Esquire Benedikt Renč.

A jak se fotilo s P40 Pro Filipovi Vaňkovi? „Bylo to pro mě těžké. Něco jiného je fotit si soukromé věci, střípky ze života kolem mě na Instagram, kde s nikým nesoutěžím, a potom fotit na stejných místech za prvé s kamarádem Benem, ale především s fotografem, se kterým pracuju jako stylista a jeho fotky miluju a obdivuji jeho práci a oko. On by taky asi nechtěl nikoho oblékat v boji se mnou,” popisuje se smíchem Filip Vaněk.

Se smartphonem velmi rádi fotí i další profesionální fotografové, třeba Michal Kostka, který se také zapojil do Huawei Next-Image 2020. „Fotografování mobilním telefonem dnes překonává všechna očekávání. Smartphone už dokáže nahradit kompaktní fotoaparát. V dnešních telefonech máme solidní sensory, světelné objektivy, propracovaný noční režim fungující na bázi umělé inteligence. Výsledkem jsou pak vysoce kvalitní snímky, které můžete tisknout a bez obav jej prezentovat i svým přátelům,” říká Michal Kostka.

Přihlášky do soutěže bylo možné podávat do konce července. Soutěží se celkem v šesti kategoriích.

Široko daleko: Fotoaparátem chytrého telefonu pořiďte snímky skrytých krás v různých perspektivách, ať jste venku nebo uvnitř.

Fotoaparátem chytrého telefonu pořiďte snímky skrytých krás v různých perspektivách, ať jste venku nebo uvnitř. Magická noc: Zachyťte zábavné okamžiky v noci nebo ve špatně osvětleném prostředí. Přeneste kouzlo okamžiku a popusťte uzdu své fantazii.

Zachyťte zábavné okamžiky v noci nebo ve špatně osvětleném prostředí. Přeneste kouzlo okamžiku a popusťte uzdu své fantazii. Chuť žít!: Obraz řekne více než tisíc slov – využijte ho ke sdílení emocí a inspirace, kterou čerpáte z každodenním životě.

Obraz řekne více než tisíc slov – využijte ho ke sdílení emocí a inspirace, kterou čerpáte z každodenním životě. Tváře: Experimentujte s identitou a silou portrétní fotografie. Zachyťte tváře vašich nejbližších.

Experimentujte s identitou a silou portrétní fotografie. Zachyťte tváře vašich nejbližších. Vyprávěj příběh: Sérií fotografií vyjádřete emoce nebo vás vlastní příběh. Příběh musí obsahovat 3-9 obrázků.

Fotografické výtvory ve všech kategoriích budou hodnotit skutečná esa ze světa fotografií. Nejprve ale bude nutné propracovat se přes domácí české a slovenské předkolo, kde do porot usednou známé osobnosti českého a slovenského kulturního života.

Každý účastník může vyhrát v globální soutěži následující ocenění

1. Hlavní cena: Fotograf roku (3 vítězové)

10 000 dolarů z NEXT-IMAGE Creation Fund (před zdaněním)

HUAWEI P40 Pro (8 GB+256 GB, náhodná barva)

Elektronické osvědčení o udělení ceny

2. Vítězové v jednotlivých kategoriích (15 vítězů)

1 000 dolarů z NEXT-IMAGE Creation Fund (před zdaněním)

HUAWEI P40 Pro (8 GB+256 GB, náhodná barva)

Elektronické osvědčení o udělení ceny

3. Finalisté (50 oceněných)

HUAWEI P40 Pro (8 GB+256 GB, náhodná barva)

Elektronické osvědčení o udělení ceny

Zvláštní uznání (5 oceněných)

HUAWEI P40 Pro (8 GB+256 GB, náhodná barva)

Elektronické osvědčení o udělení ceny

České a slovenské národní kolo

V národním kole soutěže Next Image, společném pro Česko i Slovensko, mohou účastníci vyhrát celkem 5x špičkový smartphone Huawei P40, vždy jeden pro vítěze každé kategorie. Pro druhé a třetí umístěné jsou připraveny dárkové balíčky. Do celkové globálního finále postoupí dohromady 10 snímků, 2 snímky z každé kategorie.

Podrobnosti o soutěži NEXT-IMAGE 2020 a možnosti jak se zapojit najdete na oficiálních stránkách (https://gallery.consumer.huawei.com).