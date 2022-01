Svalům můžeme s růstem pomáhat. Ne každý protein ale pomáhá, říká odborník a vysvětluje, jaké zvolit

Když jsou otevřené, tak si stačí zajít do posilovny nebo do nějakého ze sportovních center a je velmi pravděpodobné, že vám tam poradí. Ale co dnes? Co když máte strach, že se nakazíte, nebo prostě jen chcete cvičit doma? Je třeba číst a najít si co nejvíce informací. „Každopádně není dobré se řídit křiklavou reklamou, kde slibují, že z vás za pár týdnů udělají Rockyho Balbou. Realita je totiž celkem odlišná. Ne každý suplement má dostatečnou kvalitu a ne každý doplněk stravy je vhodný pro začátečníky,“ říká fitness trenér Andrej Poštulka.

Co vlastně proteiny jsou a k čemu slouží?

Protein je laicky řečeno základ svalové hmoty. „Chcete-li ji nabrat, pak můžete denně trénovat, jak tvrdě chcete, mít dostatek času pro regeneraci, můžete mít dostatek energie z kvalitních sacharidů, můžete i použít ty nejmodernější suplementy stimulující růst svalů, jako jsou různé kreatiny a podobně.“

To vše vám ale podle trenéra bude absolutně k ničemu, pokud vaše tělo nebude mít z čeho svalovou hmotu stavět, jinými slovy řečeno, pokud bude chudé na proteiny. „Onen dostatek proteinů v realitě znamená, že byste měli na každý kilogram vaší tělesné váhy přimout asi 2 g bílkovin (proteinů). Vaše optimální denní dávka ve chvíli, kdy chcete nabrat svaly, by tak při 80 kg váhy měla mít okolo 160 g bílkovin.“

V tomto případě je většinou dosti složité podobná čísla docílit v rámci stravy. „Samozřejmě, dostatek masa, mléčných výrobků, vajec a jiných přirozených proteinů je základem, ovšem není nic proti ničemu si přilepšit právě formou proteinových suplementů,“ vysvětluje Poštulka. Ty jsou základem, bez kterého nemá smysl jiné doplňky stravy do jídelníčku přidávat.

Z jídelníčku se dozvíte mnoho

Stačí si spočítat, kolik gramů bílkovin denně přijmete z potravin, a následně si uvědomit, jaké by mělo být reálné číslo, aby se vám později začalo dařit budovat svalovou hmotu. „Pokud zjistíte, že vám chybí 30-40 gramů bílkovin, pak to hlavně vyřeší jedna dávka proteinového suplementu. Pokud je to ale více jak 80 gramů, pak se připravte, že budete potřebovat alespoň tři.“

Pokud budeme mluvit o jedné dávce, pak je ideální ji realizovat ihned po tréninku, případě večer těsně před spaním. „V případě, že jsme nuceni sáhnout po dvou, pak je nejlepší je zařadit jak po tréninku, tak i přes spánek,“ radí odborník. Další přídavné dávky je dobré rozložit do průběhu dne mezi jídly, výhodný je také čas ráno po probuzení.

Kolikaprocentní protein zvolit?

„V případě zvolení hydrolyzáru vždy dosáhnete na číslo okolo 73-77 % bílkovin, pokud syrovátkový koncentrát, pak to může být i 80 %, stejně mají i noční proteiny (z větší části obahují micelární casein). Nejedná se ale o dogma, narazit se klidně může i na 90% proteiny nebo naopak i 65%, po těch mohou sáhnout všichni, kteří mají problém s nabráním čehokoliv (jak svalů, tak i tuku),“ uvádí Poštulka.

Ze zámoří nebo z Evropské unie

V poslední době je obecně trendem, že se více využívají produkty ze zemí Evropské unie. Důvod je celkem jednoduchý. „Normy jsou v tomto případě daleko přísnější než ty, které jsou v zámoří. Suplementy od nás nebo jinde z Evropy tak mají daleko vyšší garanci kvality. U podobných produktů je tak nesrovnatelně vyšší záruka, že obsahují skutečně to, co obsahovat mají, a také že obsahují tolik, kolik mají, a že v nich též není to, co být nemá.“

U proteinů z USA se občas stává, že jsou vyrobeny z geneticky modifikovaného mléka, což se u produktů z ČR nebo EU nepřihodí nikdy. „V současné době se u nás nejvíce kupují produkty od českých výrobců nebo od jiných z Evropy.“

