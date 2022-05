Technika, která vám usnadní život

Přenosné monitory pro větší pohodlí

Uvědomte si, v jaké poloze čtete tento článek. Díváte se do mobilu s hlavou skloněnou, ohýbáte krční páteř, až vám ztuhne a cítíte, jak se vám vyvalila druhá brada? Nebo máte na nohou notebook a hrbíte celou páteř? Jestli nejste vzpřímení, nestřídáte polohy, zkrátka se nedržíte doporučení fyzioterapeutů, zaděláváte si na velký problém. Bolesti jsou jen počátek, později nastoupí vážnější zdravotní potíže, které zhorší kvalitu vašeho života. Moderní člověk by měl dnes vyvážit špatné návyky z kanceláře sportem nebo jinou pohybovou aktivitou. Můžete pro sebe však udělat ještě více. Myslete i na techniku, která vás obklopuje. Víte, co jsou přenosné monitory? Podívejte se na ty od značky MISURA. Umí rozšířit pracovní plochu vašeho notebooku. Proč je to podstatné? Vezměte si, jak se díváte na obrazovku tohoto přístroje. Soustředíte se do jednoho bodu, poměrně malého, proto jste dlouho v jedné pozici. Kdybyste alespoň mohli hýbat krkem ze strany na stranu, uděláte pro sebe už více. Jde to. Právě díky přenosnému monitoru. Je lehký, skladný a můžete jej využít kdekoli. V podstatě vám nabídne ještě dvě obrazovky, které budete pozorovat. Vaše oči se budou i méně namáhat, protože na ně také nebude silně cílit záření z notebooku. Monitor je v jedné rovině s obrazovkou, a to je rovněž komfortnější pro oči.

Ergonomické držáky uleví zádům i očím

Víte, jaká je optimální poloha pro počítač, aby vás nebolela záda? Monitor by měl být v úrovni očí. Pokud to takto nemáte, nevadí. Řešením jsou stojany na notebook. Ulevíte neskutečně svým zádům, které namáhá krčení se u notebooku. Opět můžete mít i skládací verze, které lze snadno přenášet. Stačí si ergonomický držák postavit na místo, kam potřebujete, a poté umístěte na danou plochu i notebook. Je jedno, jestli u počítače sedíte nebo stojíte, podstatné je, aby byl notebook ve výši vašich očí. Vaše záda budou pak v krásné poloze, jak mají být, a nebude vás ničit bolest a zatuhlost svalů.

Bolí vás svaly? Vezměte na ně masážní pistole

Velmi moderní pomocník, který ocení spousta z vás. Může to být opět člověk, který pracuje s počítačem. Jestli vás bolí karpální tunely nebo máte křeč v ruce od neustálého ťukání do klávesnice, je tu masážní pistole. Vypadá jako malý ruční radar. Na konci má masážní hlavici, která rotuje. Zkuste ji položit na dlaň a nechte ji, aby hnětla namožené svaly. Stejně pomůže i u karpálů, což je dobrá prevence, aby vás pak nečekala operace. Masážní pistole má ovšem velké využití. Stejně tak ji využijí sportovci. Můžete se rychleji rozehřát před tréninkem, když si rovněž namasírujete svaly. Díky jejímu tvaru si dosáhnete i na záda, lze s ní masírovat i hýždě, nohy nebo chodidla, kterým se uleví. Masážní pistole poslouží i k regeneraci svalů po tréninku.

Moderní pomocník v péči o zdraví

Masážní pistole jsou všeobecně velmi oblíbené pomůcky pro regeneraci svalů. I když nemáte čas cvičit, je dobré svaly promasírovat, aby byly flexibilní, což je podstatné pro mobilitu vašeho těla celkově. Konkrétně společnost MISURA nabízí profesionální - ergonomickou a výkonnou masážní pistoli MB1 Pro, s níž se lépe manipuluje. Podívejte se proto na nabídku této české společnosti, která začala vyvíjet nové nebo zdokonalovat existující produkty, a to ve snaze ulehčit vám každodenní život a dopřát vám více pohodlí doma i na cestách.