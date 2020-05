Tipy a triky pro šťastné miminko (a šťastné rodiče)

Krásně spinkají, jí a stále se jen usmívají. Ano, taková jsou miminka v reklamách. Jak ale docílit toho, aby byl i váš malý uzlíček štěstí stále spokojený? Přinášíme vám pár tipů, abyste si společné chvíle užívali naplno a roli rodiče zvládali levou zadní. Neexistuje totiž nic jako nepřizpůsobivé miminko, ani jako špatný rodič. Chce to jen čas, cvik a řídit se především citem a rozumem. Uvidíte, že je mateřství zábava a s příchodem miminka nic nekončí, naopak začíná.

Krásně spinkají, jí a stále se jen usmívají. Ano, taková jsou miminka v reklamách. Jak ale docílit toho, aby byl i váš malý uzlíček štěstí stále spokojený? Přinášíme vám pár tipů, abyste si společné chvíle užívali naplno a roli rodiče zvládali levou zadní. Neexistuje totiž nic jako nepřizpůsobivé miminko, ani jako špatný rodič. Chce to jen čas, cvik a řídit se především citem a rozumem. Uvidíte, že je mateřství zábava a s příchodem miminka nic nekončí, naopak začíná.

Jak mít šťastné miminko?

Není nad mazlení

Říká se, že aby bylo miminko v prvních šesti měsících života šťastné a spokojené, musíme mu nabídnout totéž, co mělo, než se narodilo. Proto by mělo mít co nejintenzivnější nepřerušovaný kontakt s maminkou. „Ideální je začít bondingem přímo na porodním sále, kdy si miminko nejenom očichá svoji maminku, ale dokáže podle vůně plodové vody, kterou má na ručkách, najít i zdroj mateřského mléka a doplazit se k prsní bradavce,“ tvrdí neonatoložka MUDr. Soňa Šuláková. Fyzická blízkost je pro děťátko stejně důležitá jako například mateřské mléko a spánek. Nebojte se, že tím své děťátko rozmazlíte, jen tím uspokojíte jeho základní potřebu. Pokud máte šátek nebo nosítko, klidně během houpání miminka zalévejte záhon či uklízejte domácnost. Náruč léčí.

Je důležité být v suchu

Věděli jste, že každé miminko potřebuje za svůj život průměrně 6000krát přebalit? To znamená jediné – brzy se z vás stane přebalovací expert. Mezitím můžete vyzkoušet, co zpříjemní tuto činnost vám i vašemu pokladu. Kromě toho, že je dobré přebalovat miminko před jídlem, abychom mu netlačili na bříško, doporučuje se také během přebalování udržovat s miminkem oční kontakt. Pokud na něj budete navíc mluvit nebo mu něco zpívat, tato rutinní činnost bude pro oba daleko příjemnější.

Koupací rituál

Z večerního koupání se často stává příjemná tradice a oblíbená činnost rodičů i miminek. Uklidňující koupel je totiž signálem, že se pomalu, ale jistě blíží čas spánku a ten přeci milují jak miminka, tak (často unavení) rodiče. Vanička by měla být naplněná vodou jen z poloviny a voda v ní by měla dosahovat teploty 36 až 38 stupňů. „Aby voda nevysušovala dětskou pokožku, můžete použít speciální olejové koupele pro alergiky nebo do vody můžete přidat i pár kapek mateřského mléka. Obsahuje spoustu cenných látek a má i hojivé účinky,“ radí neonatoložka MUDr. Soňa Šuláková. Nezapomeňte miminko při koupání stále přidržovat, dovolte mu ale pořádně si zacákat. Teplá voda mu připomene období, kdy ještě nebylo na světě. Šplouchání a kopání nožičkama je v tomto případě více než dovoleno.

Masáž pro nejmenší

Pokožka děťátek je mnohem jemnější než pokožka dospělých. Snadno se vysuší, podráždí či zčervená, a proto je důležité výběru dětské kosmetiky věnovat velkou pozornost. Doteky, a to například i při nanášení krémů či masírování olejíčkem, posilují vzájemné citové vazby a důvěru mezi miminkem a rodičem. Uvidíte, že když uděláte miminku jemnou masáž, bude nadšené blahem. Masáž navíc podporuje trávení, krevní oběh a v neposlední řadě také posiluje imunitu. Co víc si tedy přát?

A co šťastná maminka?

Nárok na odpočinek

Po porodu nastává zásadní zlom. Vy, jako novopečená maminka, už nejste jenom sama za sebe, ale máte vedle sebe malého tvorečka, který je na vás zcela závislý. Máte proto nárok na to být unavená. Nebojte se proto své nejbližší poprosit o pomoc. Tatínek může povozit děťátko v kočárku, babička uvaří vydatnou polévku a vy si díky tomu můžete na chvíli zdřímnout. Uvidíte, že i takové maličkosti vám zlepší den a nabijou vás.

Sportem ku zdraví a dobré náladě

Chcete shodit poslední těhotenská kila nebo se jen prostě dostat do lepší fyzické kondice? Máte pocit, že na cvičení už nikdy nebude čas? Bude! Využijte procházek s kočárkem ke svižné chůzi, u které se zapotíte, nebo si pořiďte domů rotoped. Ve chvíli, kdy vaše miminko usne nebo si spokojeně hraje na podložce vedle vás, věnujte se vaší oblíbené fyzické aktivitě. Endorfiny zaručeny.

Pravdou je, že během krátkého období se nejen miminko, ale i vy musíte naučit spoustu nových věcí. Užijte si tyto společné chvíle na maximum, protože velmi rychle utečou. Ať už je to obyčejné přebalování, koupání nebo cokoliv jiného, z každé rutinní záležitosti lze udělat oblíbenou aktivitu miminek. A jak dobře víme, šťastné miminko rovná se šťastný rodič…