Snadné denní návyky, které vám mohou změnit život. Zaberou opravdu jen chvíli, funguje to

Toto jsou ty nejdůležitější z nich.

Vybírejte si ty správné potraviny

To může znít jako samozřejmost, ale opak je pravdou. Neznamená to, že musíte jíst nevýrazné dietní jídlo.

Ty "správné" druhy potravin (bílkoviny, čerstvé ovoce a zelenina, celozrnné produkty a zdravé tuky) lze různě kombinovat, kořenit a vytvořit tak neuvěřitelně chutné pokrmy.

Jezte, když máte hlad

Existují nejrůznější debaty o tom, kolik jídel denně byste měli jíst, jak velké porce a v kolik hodin. Ve skutečnosti se ale každá z odpovědí na tyto otázky liší člověk od člověka. Měli byste zkrátka poslouchat své tělo.

Pokrok ve snížení váhy totiž záleží na počtu kalorií, které vydáte, a na počtu kalorií, které zkonzumujete. Pokud vydáte více energie, než přijmete, tak budete hubnout nezávisle na tom, na kolik ji rozdělíte jídel nebo kdy dané pokrmy zkonzumujete.

Jedná se tedy především o to, aby vám vámi zvolený způsob stravování co možná nejvíce vyhovoval. Jedině tak budete schopni si zdravou stravu ve svém životě dlouhodobě udržet.

Pijte vodu po celý den

Pití vody má spoustu blahodárných zdravotních účinků a navíc je to jeden z nejjednodušších návyků na osvojení.

Vypijte sklenici vody ráno a poté také během dne zhruba hodinu před každým jídlem. Tento zvyk vám pomůže nastartovat váš metabolismus, zvýšit energii a snížit chuť k jídlu. Doporučujeme si s sebou všude nosit láhev vody, aby jste ji měli vždy po ruce.

Pamatujte si, že pít se musí i v případě, že ještě nemáte žízeň, ta už je totiž známkou dehydratace.

Alespoň 15 minut fyzické aktivity

Ve dnech, kdy cvičíme nebo alespoň jdeme na procházku, je mnohem pravděpodobnější, že budeme dodržovat také zdravý jídelníček.

Dokonce i ve dnech, kdy se necítíte na hodinové cvičení v posilovně, zkuste alespoň 15 minut lehkého pohybu. To platí i pro dny odpočinku od intenzivního tréninku.

Upřednostněte spánek

Kvalitní spánek je jednou z nejdůležitějších podmínek úspěšného hubnutí a zdravého životního stylu. Kvalitní odpočinek vám zajistí dostatek energie na naplánovanou fyzickou aktivitu a s největší pravděpodobností také sníží váš apetit.

Často denně strávíme celé hodiny na sociálních médiích a u televize, aniž bychom si to uvědomili. V tomto případě se rozhodně vyplatí oželet váš oblíbený seriál a jít spát o něco dříve.

Dělejte to, z čeho máte radost

Spolu se soustředěním se na co nejzdravější životní styl a dostatečný počet odcvičených hodin týdně byste si také měli najít čas na to, co vám dělá radost.

Nezapoměňte si svůj nový zdravý životní styl užívat. Jedině tak si ho totiž dokážete udržet.

Zdroj: Skinny Ms

