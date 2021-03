Uložit vejce do lednice je zásadní chyba. Ne všechny potraviny tam patří

Některé potraviny do ledničky zkrátka nepatří, protože ztrácí chuť nebo mění konzistenci. Jiné nám tam zase zbytečně zabírají místo, jelikož ve spoustě domácností chybějí spíže a to je, jak zjistíte níže, velká škoda. K chybám při ukládání potravin nás nabádají přímo i výrobci ledniček, kdy nám předurčí, že máme například ukládat vajíčka do dveří lednice, byť jim to vůbec nesvědčí. Víte proč?