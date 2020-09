Vajíčka třikrát jinak: Připravte rodině královskou nedělní snídani

Vajíčka patří mezi nejoblíbenější suroviny, které Češi na snídaně připravují. Zapomeňte ale na vajíčka natvrdo nebo klasická míchaná, přinášíme tipy na moderní snídaně, které jsou zdravé, chutné, nutričně vyvážené a hlavně vás nadchnou!

Vaječná omeleta s parmezánem

Suroviny:

1,5 lžíce pórku

3 ks vajec

2 lžíce parmazánu

1 lžička másla

sůl

Postup:

Vejce rozklepneme v hrníčku a lehce rozšleháme. Pórek očistíme a nakrájíme na drobné nudličky. Parmazán najemno nastrouháme.



Na pánvi rozpálíme kousek másla, vhodíme pórek a krátce orestujeme. Zalijeme vejci, jemně osolíme a necháme z části ztuhnout. Poté posypeme parmazánem a ještě 1 - 2 minutky prohříváme. Vejce nám zcela zatuhnout a parmazán povolí.



Vaječnou omeletu s parmazánem ihned podáváme, ideálně chutná s čerstvým pečivem či opečenou bagetkou na snídani. Pokrm doplníme čerstvou zeleninou.

Vejce Benedikt

Suroviny:

8 plátků anglické slaniny

2 anglické muffiny nebo 4 plátky toustového chleba

100 g čerstvého baby špenátu

Na pošírovaná vejce

400 ml octa

4 vejce

Na holandskou omáčku

125 g másla

2 žloutky

1 lžíce vinného octa

sůl a pepř na dochucení

šťáva z 1 citronu

Postup:

Na mírném ohni nechte rozpustit máslo na omáčku. Do malého rendlíku dejte žloutky, přilijte vinný ocet a na mírném plameni šlehejte, dokud směs nezhoustne a nebude vláčná, hladká a lesklá. Sejměte z ohně a začněte pomalu přilévat a zašlehávat rozpuštěné máslo, dokud ho nezašleháte všechno. Omáčku dochuťte solí, pepřem a citronovou šťávou. Potom ji udržujte teplou (nejlépe nad vodní lázní).

Ve větším hrnci přiveďte vodu k varu, osolte, ztlumte a udržujte těsně pod bodem varu. Vezměte větší naběračku a do poloviny nalijte ocet. Pak do ní rozklepněte vejce a pomalu naběračku ponořte do horké vody v hrnci. Chvíli vyčkejte a poté vše opatrně vylijte z naběračky do vody. Stopujte 3 minuty. Hotové vejce poznáte tak, že ho nadzvednete z vody děrovanou naběračkou a osaháte – bílek musí být na omak pevný, žloutek měkký a pružný. Hotová vejce opatrně vyjměte a osušte na ubrousku.

Slaninu opečte na pánvi,toust přidejte ke slanině, aby se též opekl. Na talíř toust opečenou stranou nahoru, na něj dejte plátky slaniny, na ni trochu čerstvého špenátu, do něj usaďte vejce a nakonec přelijte holandskou omáčkou.

Vejce do skla

Suroviny:

3 velká vejce

1 lžíce octa

sůl a čerstvě mletý pepř

Postup:

Vejce jedno po druhém vložte do vroucí vody se lžící octa. Vařte 4–5 minut, pak je přelijte studenou vodou. Oloupejte širší špičku vejce se vzduchovou bublinou. Čerstvá vejce jdou špatně loupat, ideální jsou týden stará. Malou lžičku zasuňte pod skořápku, vejce podeberte a vyjměte přímo do skleničky. Případné úlomky skořápek opláchněte.

