Vánoční úklid rychle a efektivně. Jak se se z toho nezbláznit a mít doma čisto?

Součástí příprav na nejkrásnější svátky v roce je i zútulňování domácího prostředí a s tím spojený úklid. Jak zařídit, aby pro vás letošní gruntování před Vánocemi nebylo strašákem, ale spíš milou povinností? Přinášíme pět osvědčených tipů.

Udělejte si plán

Postavte se k úklidovým povinnostem strategicky a rozmyslete časový plán. Čím dříve začnete, tím lépe si můžete uklízení v předvánočním čase rozložit na menší díly. Nebudete pak tolik stresovaní a zároveň vás malé pokroky dokážou motivovat do další práce.

V případě úklidu místností se doporučuje začít těmi méně používanými a ty nejvytíženější typu kuchyně či koupelny nechat až na závěr. Úklid v ložnici pravděpodobně odbudete rychleji a déle vám vydrží, čištění kuchyně naopak nechte až po pečení vánočního cukroví.

Postupujte systematicky

Každý úklid má určitá pravidla, která se vyplatí dodržovat, abyste své úsilí nevynaložili zbytečně. Luxování má například vždycky přednost před vytíráním, u vyklízení skříní či poliček je zase vhodné postupovat směrem odshora dolů.

Jestliže se pustíte do mytí oken, nemělo by vám ten den svítit ostré slunce, díky němuž na skle rychle zasychá voda a vznikají nežádoucí šmouhy. Také si promyslete, zda se nechcete zbavit některých kusů nábytku před tím, než je zahrnete do svého úklidového plánu. Narovnávání věcí do regálu, který máte v úmyslu vyřadit, je zbytečná práce navíc.

Vyhoďte vše nepotřebné

Zkuste překonat nostalgii po starých nepotřebných předmětech a uvolněte prostor novým věcem, které vám udělají radost pod stromečkem. Vezměte pytel na odpadky a smeťte do něj vše, co jste v posledním roce nepoužili. Pokud se vám v šuplících válejí vybité baterie, prázdné tonery nebo staré mobilní telefony, existují snadné cesty, jak je ekologicky zlikvidovat.

Sběrná místa lze najít nejen v prodejnách s elektrospotřebiči, ale i ve školách, firmách či veřejných institucích. Ze sběrných míst jsou baterie odváženy k recyklaci, díky které jsou z nich získávány kovy jako olovo, zinek nebo nikl, které mohou být následně opětovně využity. Podobně můžete projít domácí lékárničku a vyřadit všechny léky s prošlou dobou použitelnosti.

Co nestíháte uklidit, uložte do krabic a boxů

Pokud byste měli rádi uklizený byt, ale nechcete trávit čas tříděním věcí, pořiďte jim alespoň slušivý kabátek. Kupte si dekorační krabice a úložné boxy, do kterých předměty naskládáte. Nejenže pomohou udělat vaši domácnost organizovanější, zároveň oživí a zútulní interiér. Roztřídění věcí si pak můžete uložit jako novoroční předsevzetí na méně hektické období.

Zajistěte odbyt starých věcí

Aby vám úklid a vánoční pohoda vydržely co nejdéle, podpořte to správnými kroky. Očekáváte-li například pod stromečkem nové přístroje typu tabletu, televize či kuchyňského robota, měli byste dopředu promyslet, co učinit s jejich předchůdci.

KAM DÁL: I drobné podzimní opomenutí se na jaře může vymstít. Na co nezapomenout, když máte dům a zahradu?