Volná láska i drogy a provokace, to byli hippies. Jak toto hnutí ovlivnilo současnost?

Připomeňme si šedesátá léta 20. století, co tenkrát svět prožíval – mimo jiné také válku ve Vietnamu nebo období studené války mezi USA a SSSR a závody ve zbrojení. Možná i proto stoupenci hippie tíhli k pacifismu tak moc, že dokázali svými protesty ovlivnit i politické dění tehdejšího světa.

Je to celkem pochopitelné, když se americká mládež musela na válce ve Vietnamu osobně podílet tím, že byla do ní povolávána. Ostatně vzpomeňte si na rockový muzikál Vlasy (1967), jehož některé písně se staly hymnami vzpoury proti vietnamské válce.

Dlouhé vlasy a rozevlátý barevný oděv

Zpátky k přirozenosti bylo heslem hippie také v oblasti oblékání. Svým nedbalým zevnějškem se nechtěli nijak škatulkovat, ale naopak rádi vyjadřovali svou nezávislost na mínění konzervativní společnosti. Kalhoty do zvonu, batikovaná trička či tuniky, výrazné barvy a korálky či náramky nebo obyčejné sandále typu kristusky patřily k hlavní atributům hippie oblečení.

Moderní hlavně u dívek a žen byl kontrast mezi minisukní a kozačkami, kterážto kombinace byla v 60. letech velmi oblíbenou. S odstupem půl století můžeme říci, že se podobná móda opět vrací a i v současné době najdeme v moderním šatníku některé prvky hippie oblečení.

Mezi symboly hippie patřila značka Volkswagen a jeho model Minibus, který podtrhoval zálibu hippies v cestování. Díky němu totiž skupiny přátel mohly cestovat levně a kamkoliv chtěly.

Volná láska a drogy šly ruku v ruce s hnutím hippies

Pro hippie bylo typické volnomyšlenkářství s heslem „Osvoboď svou mysl“ nebo „Nevěřte nikomu, komu je přes třicet“. Neodmyslitelně k tomu patřila také volná láska a pochopitelně i drogy. Hippie často ujížděli hlavně na halucinogenu LSD, díky kterému jejich nevázaný život získával nové dimenze. Členové hnutí hippie užívali života tady a teď, s budoucností si příliš hlavu nezatěžovali. Prosazovali spontánní chování a žádnou honbu za mamonem a kariérou i otevřený vztah k sexualitě. Ostatně společný život v komuně k tomu nabádal.

Hippies se výrazně zapsali nejen do módy, ale také do umění, jehož nejvýraznějším projevem byla hudba – beat a hard rock, který sice vycházel z klasického rock´n´rollu, ale přidal si tvrdší zvuk, dunivé bicí i hlasitý zpěv. Do popředí se dostaly nové hudební skupiny, které bořily staré mýty o tom, jak má správná hudba vypadat – The Doors, The Beatles, The Who, The Rolling Stones. Tato doba dala světu třeba i jednoho z nejlepších světových kytaristů Jimiho Hendrixe.

Nejvýznamnější zpěvačkou z období hippie byla Janis Joplin, žijící přesně stylem, který toto hnutí vyznávalo – drogy se staly její závislostí, díky nimž sice složila spoustu krásných hitů, ale kvůli kterým ve svých 27 letech zemřela na předávkování stejně jako Jim Morrison z kapely The Doors nebo Jimi Hendrix. Ale takové přesně bylo hippie – volné jako pták bez okovů průměrnosti.

Letos tomu bude už padesát let, co se v polovině srpna 1969 uskutečnil první ročník hudebního festivalu v malém americkém městečku Woodstock, který je považovaný za největší a klíčový okamžik v dějinách populární hudby. Zúčastnilo se na půl milionu diváků, převážně z řad členů hippie hnutí. Proto se i tento festival zapsal do historie jako protest proti konzervativním hodnotám.

Hippie v českých zemích

Svůj vrchol hnutí hippie zažilo v polovině šedesátých let minulého století a týkalo se to hlavně západního světa. Nedá se říci, že by státy východního bloku byly vůči hippies zcela imunní. Ve své podstatě se však jednalo o trend z kapitalistického západu, kterému v totalitním státě pšenka moc nekvetla a bylo ze strany oficiálních úřadů státu řazeno na úroveň spodiny společnosti – příživníků a výtržníků.

Většinou se projev československých hippies (vyznavačů převážně undergroundu) projevoval v odporu vůči Sovětskému svazu a totalitě, revoltou vůči soudobé společnosti, vyhýbání se povinné základní vojenské službě a oblibou zakázaných zpěváků a umělců, k nimž patřili mimo jiné i Karel Kryl nebo The Plastic People of the Universe. I v tehdejším Československu nosili hippies dlouhé vlasy, odkud se také vzalo jejich pojmenování máničky. Kdo by neznal Lennonovu zeď v Praze, která je právě symbolem českého hippie a místem projevů proti tehdejšímu totalitnímu režimu.

Jak hippie ovlivnili současnost?

Bez hippie by ani současná hudba nebyla to, čím je. Jeho vliv je vidět také ve zvýšeném zájmu o zdravou výživu, ekologickou problematiku nebo otevřenost v otázkách sexu. Přijala se i větší náboženská a kulturní rozmanitost, odlišnost vzhledu nebo oděvu již není společensky nepřijatelná.

Díky hippie můžeme na nudapláže bez toho, abychom se stali terčem opovržení. Hippies dokonce ovlivnili vznik neformálního způsobu oblékání a menší oblíbenosti kravat a obleků mimo povinný dress code. Oblibu dlouhých vlasů od hippies převzala hardrocková a metalová hudební scéna.

