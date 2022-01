Vstávání brzy ráno pomáhá s kondičkou i depresí. Pozitivních věcí je ale mnohem více

Nikdy jste nerozuměli tomu, proč lidé vstávají brzy ráno, když si můžete přispat a pak jen vše udělat rychleji? Ačkoliv se výsledek může zdát stejný, v těchto dvou přístupech ke vstávání je velký rozdíl. Nastavit si budík o pár hodin dříve se určitě vyplatí.

Ranní cvičení

Pokud je pro vás cvičení důležité, ale většinou na něj zkrátka nemáte čas, vstávání brzy vám může pomoci. Ráno tak získáte více času, který můžete využít právě na cvičení.

Některé dny sice na cvičení čas máte, ale jste zkrátka moc unavení? S tím vám brzké vstávání také pomůže. Zacvičte si v ranních hodinách, dokud na to ještě máte potřebnou energii.

Dopravní zácpy

To, že vstanete dříve, znamená, že můžete i dříve vyrazit tam, kam potřebujete. Můžete se tak zcela nebo alespoň z větší části vyhnout dopravním zácpám.

Experti spojují čekání v dopravní zácpě se zvýšenými hladinami stresu, depresí, ale dokonce i s dýchacími problémy. Ušetříte tak nejen čas, ale i svoje zdraví.

Více času vše stihnout

Myslíte na všechno, co musíte ten den stihnout hned, jakmile ze sebe sundáte peřinu? Možná je to tím, že při vašem aktuálním režimu prostě jen opravdu nemáte na všechno dostatek času. To vás nutí celý den se vším chvátat a neustále přemýšlet nad tím, jaký úkol následuje.

Člověk by si měl každý den udělat alespoň maličkou chvilku pro sebe, zpomalit a třeba si vychutnat šálek kávy. Odpočinek nepotřebuje jen naše tělo, ale i naše hlava.

Pokud si nastavíte budíka o hodinu dříve, můžete ráno začít svůj den pomalu a ve jménu relaxace. Hned se vám tak bude vstávat a pracovat lépe.

Lepší spánek

Výzkumy ukázaly, že lidé, kteří vstávají brzy, se většinou během dne více unaví a chodí tak i dříve spát. Těmto lidem se často dostává nejen delšího, ale i kvalitnějšího spánku.

Dostatek kvalitního spánku může zlepšit vaši náladu a pomoci s celou řadou zdravotních problémů. Na druhou stranu jeho nedostatek může např. oslabit váš imunitní systém a zvýšit krevní tlak.

Koncentrace

Brzká rána vám pomohou i s koncentrací. Mozek se totiž neprobouzí stejně rychle jako zbytek vašeho těla. Náš mozek zkrátka potřebuje chviličku, než ho začneme zatěžovat.

Když proto vyrazíte ze dveří příliš rychle, můžete se cítit zmateně a dezorientovaně. Doporučuje se začít den v pomalém rytmu a nechat tak naší hlavě dostatek času na to, aby se probudila.

