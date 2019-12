Výměna dárků z internetu je jednodušší. V kamenných obchodech záleží na dobré vůli

Tak máme po Vánocích. Dárky jsou rozbaleny a vy stále přemýšlíte, co budete dělat se dvěma stejnými peněženkami nebo se svetrem, do kterého se prostě nevejdete? Většinu zboží je možné díky vstřícnosti obchodníků vrátit nebo vyměnit, jak na to?

I když se dárci určitě snažili vybrat dárek co nejpečlivěji, může se stát, že se netrefili do velikosti oblečení nebo vkusu obdarovaného. Zvlášť v případě, kdy se jedná o dražší dárek, který by opravdu bylo škoda uložit do skříně a doufat, že se na něj zapomene, je vhodné taktně požádat dárce o jeho výměnu. Obchodníci jsou ve většině vstřícní a s takovou možností počítají. My si ale zase musíme uvědomit, že na výměnu nebo vrácení zboží nemáme právo tak docela automaticky.

Na internetu do 14 dní

Pokud „Ježíšek“ pořídil vánoční dárek přes internet jen několik dní před Štědrým dnem, jde o ideální stav. Nákupy v e-shopech mají totiž ze zákona čtrnáctidenní lhůtu na vrácení zboží, a to i bez udání důvodu. Důležité tedy je jen pohlídat si danou lhůtu a obchodníkovi svůj úmysl oznámit alespoň e-mailem.

Komunikujte s obchodníkem

Pokud se rozhodnete využít svého práva na vrácení koupeného zboží a využijete zákonné čtrnáctidenní lhůty, nestačí jen zboží zaslat zpět a čekat na peníze. Buď přímo v zásilce nebo alespoň elektronicky sdělte obchodníkovi, že odstupujete od smlouvy v zákonné lhůtě a požadujete vrácení zaplacené částky. Ta bude zaslána celá včetně poštovného, které bylo zaplaceno za dodání zboží.

Existují některé výjimky Jako vždy, i v tomto případě existují některé logické výjimky. Možnost vrácení zboží do e-shopu ve lhůtě 14 dní se tedy nevztahuje například na potraviny, které se mohou zkazit, stejně jako na zboží, jež je dodáváno ve speciálním balení, zajišťujícím jeho hygienickou nezávadnost. Po jeho vybalení také není možné takový nákup vrátit - jde například o některou kosmetiku. Nepochodíte ani v případě, kdy chcete vrátit hudební nosiče, hry na CD a další, pokud z nich byl sejmut původní obal.

Obchodník vrátí to, co jste zaplatili

Je důležité připomenout, že obchodník musí vrátit všechny peníze, které jste za zboží skutečně zaplatili. Argumentace tím, že v době vrácení je dané zboží ve slevě a prodejce tedy vrátí jen aktuální sumu, samozřejmě nemůže být akceptováno. Ze zkušenosti některých zákazníků je ale jasné, že se obchodníci o taková „kouzla“ s cenami nejednou pokusí.

V kamenných obchodech záleží na dohodě

Zakoupení zboží v kamenné prodejně je v podstatě uzavřením smlouvy - vy platíte a přebíráte zboží, obchodník si bere peníze a předává zboží. Hotovo. Smlouva uzavřena. Vrácení zboží bez udání důvodu je pak jen na dohodě obou stran, respektive na dobré vůli prodejce. Většina obchodů ale dnes umožňuje alespoň výměnu nevhodného dárku. Přímo na vrácení peněz ale není dobré spoléhat. Dárce by se tedy měl při koupi raději zeptat, jaké podmínky na vrácení nebo výměnu zboží ten který obchod nabízí. V době kolem Vánoc bývají obchodníci v tomto směru často vstřícnější než v jiných měsících.

Dárky raději kupujte po dohodě

Jestliže si dáváme dárky mezi dospělými lidmi, vždy je lepší se domluvit nebo nenápadně (pokud se to podaří) zjistit, co by si obdarovaný skutečně přál. Zamezíme tak problémům s vracením nechtěného nebo nevhodného dárku a hlavně zklamání pod vánočním stromkem - a to jak na straně obdarovaného, tak i dárce, který se jistě těší na nadšenou reakci, která se ale nemusí dostavit. Jak nenápadně zjistit, co si váš partner, člen rodiny nebo kamarád opravdu přeje? Většinou stačí poslouchat a vnímat. Mnozí, právě s vědomím blížících se Vánoc, nenápadně své přání naznačí.