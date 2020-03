Vzpomínky na bláznivou módu. Šeď socialismu nahradil barevný nevkus

Móda 90. let, to je Habera a Gott

Když se zvedla železná opona, tak se rázem otevřely možnosti různým podnikatelských projektům. Devadesátá léta tak rozsvítila šedivý svět socialistického Československa.

Útoky modelů z nových obchodů a hlavně televizních obrazovek se postaraly o módní revoluci, která přinesla mnoho velmi bizarních kousků, jakými byly např. havajské košile nebo fialová saka. Plné obchody však dodnes znamenají oblečení druhé kategorie. Co to znamená a proč je stále Česká republika kontejnerem neprodaného zboží ze Západu?

Barevná exploze

Obchody se začaly plnit velkým množstvím nových vzorů, střihů a hlavně barev. Euforie byla tak veliká, že lidé zcela zapomněli na dobrý vkus. Jestli byla 80. a 90. léta v módě bláznivá a ztřeštěná, extravagantní a komická, tak v Československu, potažmo České republice, to byla absolutní nespoutaná bomba.

Fialová saka na havajské košili, vykrojené celodílné plavky jako z pobřežní hlídky, džíny velké jako celé tělo a kanárkové barvy, které do dokonalosti dovedl Daniel Nekonečný.

Móda ulice

Extravagantní modely byly v předrevolučním Československu běžné jedině ve specifických subkulturách. Umělecké kruhy a underground už pracoval s tím, co po v devadesátých letech naplno pozměnilo všudypřítomnou šeď ulice.

Lidé měli konečně možnost vystoupit z davu a promluvit svojí módou i na ulici. Oblečení se stalo uniformou bohatství. Majitel a majitelka dávali patřičně najevo, kam ve společnosti patří, a bylo jedno, zda jsou vlastníci cukrárny a nebo vykřičeného domu.

Módní vkus našeho národa se začal zvláštně kombinovat na základě několika vjemů. V televizi bylo možné poprvé naladit MTV, celonárodním sportem se stalo sledování seriálů Dallas, Tak jde čas nebo Beverly hills. Všechno, co bylo vidět na obrazovkách, se ve zvláštní formě objevovalo v místním šatníku.

Second hand

Naplněné obchody velmi rychle upozadily klasické šití. Ze všeho nejvíc tento postup nahradilo nakupování v second handech. Za relativně nízké ceny šlo narazit na opravdové poklady.

I klasické obchodní domy se praly o zákazníka něčím novým, ale často to byl paradoxně druhořadý materiál ze starých kolekcí přivezeý z Německa nebo jiných západních zemích. Cena však zůstávala velmi vysoká.

Kontejner Evropy

Dodnes jsou patrné zásadní nešvary módní revoluce. Jednak se nemění postup nadnárodních značek. Česká republika je stále druhořadým odběratelem oblečení. Staré kolekce se u nás vydávají za nové, ale cena zůstává vysoká.

Je pravda, že ubylo havajských košilí, šusťákových bund se sytými barvami a batikovaných triček. Tyto extrémy dnes nejsou vidět na každém rohu, ale v několika případech se zase vrací do módy.

Tím, že obchody nenabízejí pro mladé uspokojení, často jsou nuceni hledat znovu v second handech, kde oprašují staré modely a dávají jim nový vzhled. To samozřejmě ovlivňuje i módní návrháře, kteří velmi rychle reagují na obnovené trendy z osmdesátých a devadesátých let.

Dnes je však situace umírněná. Oproti revoluci, která byla nejenom sametová, ale také módní, člověk nezažívá barevné záchvaty v ulicích našich měst.

KAM DÁL: Cesta z města. Platit vysoké nájmy bez příjmů je rodinná sebevražda.