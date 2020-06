Záhadná jeskyně opředená legendami: To je díra vrahů Mordloch na Kokořínsku

Jeskyni najdeme na trase žluté turistické značky ze vsi Želízy, asi 15 km severně od Mělníka, a samozřejmě spadá do CHKO Kokořínsko.

Tajemný loupežník Štětka

V pověsti, která se o Mordlochu vypráví, se praví, že banda loupežníků, která se zde vyskytovala, byla opravdu strašná. Na blízké kupecké stezce okrádala nejen nevinné obchodníky, ale i běžné obyvatele. Její hlavou byl údajně loupežník Štětka. Asi se už nikdo nikdy nedozví, jestli je to pravda, jestli se loupežník jmenoval podle blízké vesničky Štětí, nebo vesnička podle něho. Každopádně pověst jako taková se zřejmě zakládá na pravdě.

V roce 1720 byl v těchto místech zavražděn hrabě Jan Vratislav Clary. Údajně to bylo na pokyn jeho manželky. Nedaleko odtud také stojí Hraběcí kaple, pod níž má být podle pověsti právě manželka pohřbena proto, že jí na to přišli. Kdo o tomto místě věděl, velkým obloukem se mu vyhnul. Loupežníci byli pobiti až následně, když se semkli majitelé okolních pozemků a vzali spravedlnost do vlastních rukou. Později pak byla jeskyně údajně obývána jakýmsi poustevníkem, jenž byl po své smrti zahrabán do rohu jeskyně. Ovšem vzhledem k tomu, že v 19. století bylo prý nalezeno v jeskyni koster víc, je možné, že i původní loupežníci skončili právě tam.

Celé Kokořínsko, a tudíž i zmíněné okolí Liběchova, je také protkáno velkým množstvím cílů pro tzv. keškaře, tedy turisty, kteří si ze svých cest nevozí turistické známky, ale kešky, neboli poklady z ukrytých pokladniček.

Příroda je mocná čarodějka

Pískovcový převis jako takový vznikl v borovicových lesích Kokořínska přirozeně. V některých místech ale byl prosekán na jeskyni. Na začátku jeskyně - v největším prostoru - jsou vybudovány dřevěné lavice pro větší pohodlí tehdejších obyvatel. V dalším prostoru, který na jeskyni navazuje, můžeme vidět krásné pseudokrasové hříčky přírody. Tento prostor je ale jen 0,5 metru vysoký, zato pak ale zhruba 22 metrů dlouhý.

Devastace vládne světu

Bohužel, v současné době nalezneme v jeskyni čas od času jen pár přespávajících trampů či skautů, ale hlavně hojně přibývající malované novodobé nápisy. A tak se lidé možná trochu zbytečně připravují o další přírodní krásu Česka…

Z jeskyně je i překrásný výhled na blízké okolí. Jedno z lákadel je rozhodně skalní útvar s názvem Sedm chlebů. Tento název vznikl z jeho podoby, protože útvar opravdu vypadá jako sedm bochníků chleba naskládaných na sebe. I tato hříčka přírody ale vznikla zcela přirozeně - erozivní činností místní půdy a povětrnostních vlivů.

Tesání do skal

Nedaleko Liběchova také můžete vidět obrovské skalní reliéfy, které do skal vytesal v polovině 19. století Václav Levý.

Celá procházka Kokořínskem tedy láká na spoustu přírodních krás, a přitom se nejedná o nikterak obrovskou plochu. Okolí Liběchova tak skýtá na jedno odpoledne cílů více, než si mnozí dokážeme představit...

KAm DÁL: Komunističtí vrazi, Babišovo ocenění za motýle i včele a Hamáček v čínských barvách.