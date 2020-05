Zápach nohou může vést k nízkému sebevědomí i rozvodům. Odstranit se zatím úplně nedá, pouze zmírnit

Tlusté ponožky, kožená obuv a pak se opravdu nelze divit, že když se zujeme, není to zrovna vůně

Na chodidlech máme 250 tisíc potních žlázek, což je nejvíce z celého těla. Pokud jste měli tu smůlu a patříte k lidem, co se jim geneticky nohy potí více, jste odkázáni na celoživotní boj se zápachem nohou.

Nejedná se zrovna o běžné společenské téma, ale zápach není společností tolerován a podle průzkumu může vést u manželů až k rozvodu. Existuje celá řada možností, jak ho lze alespoň zmírnit, ale vyřešit se zatím trvale nedá. Jedním z dlouhodobějších řešení může být botulotoxin, o kterém se dočtete dále v článku.

Proč dochází k zápachu a jak ho zmírnit

Za zápachem mimo genetiku může stát plísňové onemocnění nohou. Projevuje se například praskáním pat, suchou pokožkou, bílými mapami a šupinkami. V tomto případě stačí pro řešení antimykotika běžně dostupné v lékárnách. Pro jistotu je vždy třeba navštívit kožního lékaře, aby vám potvrdil, zda se jedná o plísňové onemocnění či nikoliv (zápach nohou může plísňové onemocnění způsobovat nebo ho zhoršovat). V každém případě je třeba vždy volit správnou a vhodnou celokoženou obuv, která větrá, a stejně tak je důležité i pravidelné střídání bot.

Zápach nohou je lékařská diagnóza s názvem bromhidrosis. Dochází k němu kvůli bakteriím živícím se naším potem a následně jejich výkaly.

Odborníci radí, abychom nenosili pouze jedny boty delší období po sobě, jelikož nedochází k dostatečnému vyschnutí. Při výběru ponožek vždy volit bavlněné a ne umělé. Dámy, které ať už kvůli zaměstnání nebo jen kvůli svému stylu oblékání nosí silonky do lodiček, by měly alespoň volit takové, co mají antibakteriální vlastnosti nebo jsou upravené koloidním stříbrem či nanočásticemi stříbra.

Botulotoxin a jeho vpichování

Pravidelná hygiena nohou je nutností. Pomoci může i pravidelný peeling chodidel. Trvalejší řešení přináší botulotoxin, který se vpíchává přímo do chodidel. Díky tomu, že dochází k dočasnému zablokování přenosu informací mezi žlázami, nervy omezí pocení, a tím i zápach. Musíte si však připlatit řádově tisíce korun, zabere to poměrně dost času kvůli tomu, že chodidla vyžadují minimálně na 50 vpichů botulotoxinu a zhruba po tři čtvrtě roku se musí zákrok opakovat.

Při zvolení toho způsobu dočasného řešení preferujte zařízení, kde pracují lékaři (dermatologická centra, kliniky estetické medicíny). Dobrá zpráva pro lidi, co špatně snášejí bolest - vpichování botulotoxinu naštěstí nebolí.

Alternativou jsou i bylinné koupele

Pokud chcete alespoň zmírnit zápach, můžete použít celou řadu různých deodorantů a antiperspirantů dostupných v drogeriích a lékárnách. Zvolíte-li alternativní způsob, můžete použít tea tree olej buď čistý nebo koncentrovaný, bylinné koupele nohou například v řepíku, dubové kůře, šalvěji, mátě a dalších bylinkách a různých koupelových solích.

Velmi pomáhá i omývání nohou ve vodě s trochou octa (nejlepší je jablečný). Odborníci jsou přesvědčení, že ke zhoršení zápachu nohou vede i špatné stravování a nezdravý životní styl.

Pečujme i o zdravé nohy každý den

Každé nohy, i ty naprosto zdravé, vyžadují alespoň minimální každodenní ošetřování. Patří sem samozřejmě hlavně jejich standardní očista. Účelem je zbavit kůži především zevních nečistot, ale také potu a rohoviny, a tím i zápachu. Doporučuje se také provést koupel nohou s různými přísadami jednak pro pocit osvěžení, uvolnění a získání lehkosti, ale také ke změkčování nadbytečné rohoviny, kterou pak snadno odstraníme.

„Právě bylinné koupele dokážou "zázraky" i v eliminaci zápachu nohou či dokonce vzniku mykóz. U pacientů, kteří trpí otoky nohou nebo křečovými žilami, je dobré se vyvarovat i dlouhodobého stání na jednom místě. Pokud se tomu vyhnout nelze, alespoň několikrát přešlápneme vždy ze špičky na patu. Ač se to nezdá, i toto dokáže celkově nohy dobře ochránit,“ radí doktorka Jiřina Štrobachová.

