Zázračná síla bylinek na vlasy: Rozmarýn pomůže s jejich vypadáním, bazalka uklidňuje pokožku hlavy

Vlasy odráží náš celkový stav a naše fyzické i psychické zdraví. Samozřejmě hraje svou roli i genetika, a to hlavně v mužském případě. U těch vědci přišli na to, že lysiny jsou nejvíce viditelné v přední linii vlasů a na temeni hlavy. I když možná čeká řídnutí vlasů i vás, díky následujícím bylinkám a jejich síle ho můžete alespoň oddálit.

Běh na dlouhou trať

Samozřejmě existují i nejrůznější šampóny, masky, krémy a tinktury, které vám naslibují neuvěřitelný přírůstek vlasů za poměrně krátkou dobu. Vy naletíte a zázrak se nekoná. Připravte se, že i s těmi správnými doplňky stravy vás čeká běh na dlouhou trať.

Síla bylinek

Další možností je spolehnout se na sílu bylinek, jejichž účinky si nemohly vynachválit už naše prababičky. Vybrali jsme deset bylinek, které vám pomohou s vypadáváním vlasů a popsali jejich sílu i s postupem, jakým je vhodný je použít.

Rozmarýn

Připravte si nebo zakupte esenciální olej z rozmarýnu, který pomáhá s padajícími vlasy, prohřívá a stimuluje pokožku hlavy a má dezinfekční účinky. Ohřejte pár lžic olivového oleje a přidejte trochu rozmarýnové tinktury. Vmasírujte do hlavy a nechte působit půl hodinky.

Zázvor

Tento oblíbený kořen bojuje proti vypadávání vlasů a vybuzuje je k růstu. Pomáhá jim, aby byly silnější, zdravější a zářivější. Udělejte si zázvorový odvar a smíchejte ho s olivovým olejem. Směsí si potřete vlasy a nechte působit přes noc.

Měsíček

Mesíček je bohatý na minerály a antioxidanty, které jsou pro růst vlasů velmi důležité. Měsíček doslova milují vlasy poškozené, pomáhá totiž produkovat kolagen. Nanášejte macerát z měsíčku na vlasy, udělejte si zábal a přikryjte hlavu horkým ručníkem. Toto si na hlavě nechte zhruba půl hodiny.

Kopřiva

Pokud potřebujete vlasy odmastit, vyčistit a posílit, použijte odvar z kopřivy. Ta je známá tím, že podporuje růst vlasů. Měli byste ji užívat i vnitřně, čístí krev a tím prý napomáhá i očistě pokožky hlavy.

Levandule

Levandule je silně protizánětlivá a dezinfekční, to se obecně ví. Stimuluje také krevní oběh a hlavně pomáhá regulovat mastnotu pokožky. Kupte si esenciální levandulový olej a vtírejte ho do pokožky hlavy.

Ibišek

Ibišek je skvělý proti šedinám, ale používá se někdy i při vypadávání vlasů. Pomáhá obnovovat jejich růst na vypadaných místech a lysinách. Macerujte ho v kokosovém oleji a následně vmasírujte do pokožky hlavy a nechte čtvrt hodiny působit.

Bazalka

I bazalka má na vlasy blahodárné účinky. Stimuluje jejich růst a prokrvuje vlasovou pokožku hlavy. Také uklidňuje její svědění. Udělejte si pesto z bazalky a olivového oleje, naneste na hlavu a zabalte ji do igelitového sáčku, ať se zapaří. Nechte působit přes noc.

Lněné semínko

Lněné semínko je plné antioxidantů, které pomáhají odstraňovat toxiny a také mrtvé buňky z pokožky hlavy. Silně vyživuje a posiluje zničené vlasy, tudíž je na čase ho začít používat. Zalijte semínka přes noc horkou vodou a nechte je zgelovatět. Sceďte přes plátýnko a vetřete do vlasů. Pozor, gel vám v lednici vydrží jen pár dní, zužitkujte ho tedy co nejdříve. Nakapejte si do něj klidně váš oblíbený vlasový olej.

Lékořice

Pomáhá vlasům a pokožce poškozené infekcí, exémem nebo chemikáliemi. Povařte kořen lékořice ve vodě asi pět minut a poté nechte vychladnout. Pravidelně odvarem oplachujte vlasy.

Máta

Máta má protizánětlivé účinky, je skvělá na svědivou pokožku hlavy a vyživuje vlasy. Pokud použijeme mátu na oplachy hlavy, tak pomůže revitalizovat škody napáchané chemickými přípravky.

