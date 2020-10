Zdravá a chutná polenta. Italové na ni nedají dopustit

Italové polentu milují. Odpradávna ji využívali jako jednu ze základních surovin na vaření, oblíbená je hlavně v severovýchodní Itálii, kde se daří kukuřici. Polenta, nejprve pohanková a později především kukuřičná, se postupně stala hlavním jídlem chudých, kterým nahrazovala drahý chléb – a to nejen v Itálii, ale i jinde po Evropě a Severní Americe. Jídlo spojované původně s rolníky a chudinou dnes ovšem naleznete na jídelních lístcích snad každé italské restaurace, nechybí ani v nabídkách těch luxusních.

Vděčné zlato v kuchyni

Oblíbeným jídlem se polenta stala nejen u Italů, ale i mezi dalšími národy Evropy – budete-li mít cestu například do Chorvatska, Rumunska, Černé Hory nebo Srbska, najdete ji zde pod názvy jako palenta, pura, kačamak, bakardan nebo mamaligu.

Díky neutrální chuti je vhodným základem jídla a je možné ji doplnit různými ingrediencemi. Italové tradičně servírují polentu samostatně nebo v kombinaci s kvalitním sýrem a vínem, využívají ji ale i jako přílohu k masu a zelenině. Výtečně chutná s ragú či jinými omáčkami, s horskými sýry, gorgonzolou, speckem a opečenou cibulkou. Osmažené nebo ogrilované plátky polenty se podávají jako příloha k masu a dají se skvěle použít i místo těsta na pizzu, obložit šunkou a sýrem a zapéct v troubě. Výborná je také ke zvěřinovým pokrmům s jakoukoliv omáčkou.

Příprava polenty je jednoduchá. Budete potřebovat kukuřičnou mouku nebo krupici, vodu a sůl. Abyste mouku zbavili trpké chuti, nejdříve ji spařte a pak vsypte do vařicí osolené vody (na 250 g kukuřičné mouky připadá 1 l vody) a pořádně míchejte. Jakmile se voda vyvaří a kaše se odděluje od stěny hrnce, je polenta hotová. U nás se nejčastěji prodává v instantní podobě, ze které se připravuje kaše, knedlíky nebo různé placky.

Co jste možná o polentě nevěděli

Termín polenta pochází z latinského slova, které znamená oloupaný ječmen. Spojitost má ještě s latinským slovem pyl, jež v překladu znamená jemnou mouku nebo mlýnský prach.

Polenta je nejčastěji žluté barvy, ale může se pohybovat kdekoli mezi žlutou a bílou – její barva se liší podle použitého zrna.

Polenta má vysoký obsah vitamínů C a A a vlákniny, která dodává pocit sytosti a podporuje správnou činnost trávicí soustavy.

Polenta má také vliv na snižování hladiny cukru v krvi.

Jedna čtvrtina šálku sušené kukuřičné mouky nebo polenty obsahuje asi 130 kalorií, 2 gramy vlákniny a 3 gramy bílkovin.

Kukuřičná i pohanková polenta je bezlepková, proto je vhodnou alternativou i pro celiaky.

Polentový snack se sýrem a bylinkami

Všichni to známe – přijde nečekaná návštěva, kterou chceme pohostit něčím dobrým a originálním, nebo prostě na něco takového dostaneme chuť sami při sledování oblíbeného seriálu. Pro takové situace se skvěle hodí mít ve spíži hotovou Polentu Castello z La Formaggeria Gran Moravia, ze které snadno připravíme čerstvý snack, po kterém se budou moct všichni utlouct!

Ingredience:

Hotová Polenta Castello z La Formaggeria Gran Moravia

Olivový olej

Čerstvé bylinky jako rozmarýn, tymián nebo oregáno (mohou být i sušené)

Najemno nastrouhaný oblíbený sýr, například parmezán

Čerstvý pepř

Postup: Polentu Castello nakrájíme na kostky. Vložíme do hlubší misky a důkladně promícháme s olivovým olejem a bylinkami. Obsah misky vysypeme na rozpálenou pánev a za stálého prohazování restujeme, dokud se polenta nezačne zbarvovat do zlatova. Obsah pánve ještě zatepla přendáme do misky, posypeme oblíbeným nastrouhaným sýrem a špetkou čerstvého pepře, podáváme s vínem či pivem.

Polentový quiche se špenátem, parmazánem a kozím sýrem

Ať už plánujete rychlou večeři pro rodinu, nebo chcete překvapit přátele na párty netradičním jídlem, po voňavém a zdravém quiche se jistě jen zapráší!

Ingredience:

250 ml mléka

½ hrnku polenty

30 g másla

10 g parmazánu

Sůl

Pepř

150 g čerstvého špenátu

1 malá červená cibule

6 vajec

125 ml smetany

70 g kozího sýra

Postup: Troubu předehřejte na 180 °C. Kulatou dortovou formu o průměru cca 20 cm lehce vymažte máslem. Dno můžete navíc i vyložit pečicím papírem. Do hrnce nalijte 250 ml vody, přilejte mléko a přiveďte k varu. Postupně přisypávejte polentu a promíchávejte, aby se nedělaly hrudky. Snižte plamen a vařečkou míchejte dalších 5 minut. Sejměte z ohně a do horké polenty vmíchejte máslo, parmazán a podle chuti osolte a opepřete. Poté polentu přendejte do formy, na ni rozložte špenát a kousky cibule. Vajíčka našlehejte ve smetaně, osolte a směsí přelijte základ koláče. Navrch rozdrobte kozí sýr a pečte asi 40 minut.

