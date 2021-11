Zimní detox: Obyčejná voda s citrónem prokáže dobrou službu, říká MUDr. Kratochvíl. Musí se ale pít správně

Teplá voda s čerstvě vymačkanou šťávou z citrónu - návyk, který jsou schopni někteří lidé notoricky opakovat klidně každé ráno, a to i bez toho, aniž by vůbec tušili, čím je to pro naše tělo prospěšné.

„Citronóvá voda rozhodně není žádným všelékem, nespasí nás, dokonce ani nevyléčí žádné z našich neduhů. Nepodaří se nám dokonce díky ní ani detoxikovat tělo, když si třeba čas od času dáme nezdravý oběd v některém z fastfoodů, ani díky ní nezhubneme. Pokud od ní ale nečekáme zázraky, pak naše tělo opravdu dokáže ozdravit,“ vysvětluje MUDr. Petr Kratochvíl.

Dodání vitamínu C

Pokud si připravíte sklenici vody se šťávou z půlky tohoto citrusového ovoce, pak tělu dodáte velké množství vitamínu C, který je schopen posílit imunitní systém a pomáhat v nepříjemném boji proti nachlazení.

Většina z nás možná dobře ví, že zázvorový čaj s medem a citrónem nás mnohdy spasí před nepříjemnou nemocí lépe než platíčko pilulek. „Vitamín C totiž dokáže parádně neutralizovat všechny volné radikály, které by jinak napadaly zdravé tělní buňky a poškozovaly je. Konzumace citrónů a jejich šťávy také výrazně zvyšuje obranyschopnost pro náš imunitní systém. Obsažená kyselina askorbová navíc dokáže působit jako přírodní antioxidant.“

Teplá voda s citrónem zatočí s toxiny

Ne nadarmo je voda s citrónem součástí mnoha jídelníčků pro jarní či podzimní detoxikaci. „Působí totiž jako diuretikum, s čímž ruku v ruce souvisí i rychlejší odplavení všech toxinů z těla. Citrónová šťáva ale také dokáže upravovat pH močových cest, takže tvoří méně atraktivní prostředí pro množení nepříjemných bakterií,“ tvrdí lékař.

Teplá voda, oproti té studené, v prvé řadě nezpůsobí našemu organismu teplotní šok a k tomu všemu, jako takový menší bonus, je schopna stimulovat trávicí proces. „Citrónová šťáva navíc pomáhá i očistě jater, a to tím způsobem, že podporuje tvorbu žluči, která je klíčová v rámci zdravého zažívání.“

Tento druh ovoce také bojuje proti překyselení organismu. „I když je citrón sám kyselý, tak je schopen v našem organismu působit zásadotvorně. To je možná novinka pro osoby, které se citrónu vyhýbaly a myslely si, že v našem těle působí opačným způsobem. Citróny také zároveň stimulují tvorbu žaludečních šťáv, což napomáhá k rychlejšímu trávení.“

Pití takto ochucené vody tudíž podle odborníka dokáže pomoci lidem, kteří mají často problémy s pálením žáhy nebo přímo na refluxní onemocnění jícnu.

Klíčová je teplota vody, proč?

Možná se pití teplé vody po ránu může někomu zdát jako minimálně zvláštní, možná vás ještě překvapíme tím, že je vlastně teplou vodu nejlepší pít po celý den. Jak jsme již zmiňovali, tak studená voda způsobuje tělu a trávení nepříjemný šok. Proč tomu ale tak je?

„Laicky si to můžeme představit tak, že pokud pijeme studenou vodu, naše tělo potřebuje vyvinout energii navíc, aby vodu ohřálo na teplotu samotného těla. Za vůbec největší prohřešek proto bývá označováno, pokud studenou vodou zapíjíme teplá jídla.“

Studená voda totiž právě tím, že se tělo zabývá její ohříváním, zpomaluje samotný trávicí proces. „Teplá voda k tomu všemu navíc rychleji zažene žízeň, přičemž důvod zůstává stejný. Chvíli totiž trvá, než organismus vodu ohřeje na teplotu, během které jsou naše buňky schopné vodu vstřebat a hydratovat se,“ doplnil Kratochvíl.

