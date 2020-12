Znáte tyto tipy na praktické dárky pro muže (nejen na Vánoce)?

Každý muž je individualita a co jednoho pobaví, druhého může i urazit. Muži jsou zkrátka praktičtější, a proto manévrovací plocha pro výběr výjimečného daru a přitom užitečného není tak veliká jako u žen.

Zážitek na míru

Miluje váš muž adrenalin? Chtěl si vždy skočit tandemový seskok? Pak teď je vhodná doba mu tenhle skvělý zážitek dopřát!

Pokud není fanoušek seskoků, ale chtěl by si třeba zastřílet z opravdových zbraní s ostrými náboji, kupte mu tenhle dárek a dopřejte mu, aby se cítil jako akční hrdina. Podobně to můžete udělat třeba pro projížďku ve Ferrari. Co vás jen napadne.

Mikina s vlastním potiskem

Chcete opravdu originální dárek? Nechte své milované polovičce vyrobit mikinu s vlastním potiskem. Mikina je skvělým kouskem jak na nedělní válení doma, tak ale i parádně sedne do některého z jeho outfitů.

Fantazii se meze nekladou, a tak nechte na mikinu zvěčnit jeho oblíbenou hudební kapelu či zpěváka. Totéž můžete udělat i s jeho oblíbeným citátem nebo mottem, pokud nějaké má. A nebo zvolte vtipné potisky či motivy. Fantazii se zde meze opravdu nekladou.

A ještě jeden malý tip. Mikinu si také můžete nechat potisknout vaší oblíbenou fotkou a napsat vaše výročí. Je to skvělý dárek nejen k blížím se Vánocům, ale třeba k jeho narozeninám či přímo k vašemu výročí.

Hodinky

Nosí váš muž hodinky? Miluje luxus a kvalitu? Tenhle dárek splní jak jedinečnost, která vašeho muže potěší, ale také zároveň praktickou stránku. A ne, nemusíte kupovat hodinky. Bude totiž úplně bohatě stačit, když koupíte držák nebo box na hodinky.

Taková dárek jako držák či box na hodinky je velmi užitečný a uvidíte, že vašemu muži jim vykouzlíte úsměv na tváři. Obzvlášť pokud má větší množství hodinek.

Romantická noc

Jistě váš partner ocení strávený čas s vámi, tak proč mu ho nedopřát? S takovým dárkem vsadíte na jistotu a nic neztratíte. Dejte mu poukaz na romantickou večeři ve vyhlášené restauraci.

Romantickou večeři můžete také spojit s romantickou nocí v hotelu. A co takhle k tomu přidat wellness? Takový dárek udělá radost a co víc, je z lásky a dopřeje vám oběma spoustu krásných zážitků.

Pokud je pro vás jedna noc málo a vaše muži chcete dopřát více, zvolte eurovíkend, na který budete dlouho vzpomínat. A jestliže váš muž miluje cestování pak je to jen jedno velké plus. Zážitky vám nikdo nevezme a vy si můžete eurovíkend skvěle užít!

Jeho koníček

Nejvíce se vždy vyplatí vycházet z jeho zájmů a koníčků. Pokud je blázen do rybaření a miluje vysedávat hodiny a hodiny u břehu a čekat až zabere, poohlédněte se po novém prutu či nových návnadách.

Jestliže váš muž sportuje, tráví hodiny ve fitness centru nebo třeba jezdí na kole, pak u dopřejte dárek, který se mu bude při sportu hodit. Do fitness centra například sportovní taška a na kolo bude skvělým dárkem nový dres!

Na závěr

Ať už vybíráte dárek pro kohokoliv, vždy mějte na paměti, že dárky jsou v první řadě od toho, aby obdarovanému udělaly radost. Vybírejte tedy podle toho, co o dotyčném víte a co víte, že má rád nebo ho zajímá.

Největší radost mají lidé z dárků, které překvapí. Proto vyberte takový dárek, který by si dotyčný sám nekoupil. Nezáleží na ceně dárku, ale na skrytém poselství, kterém společně s dárkem předáváte obdarovanému.

Na internetu naleznete spoustu katalogů s produkty, díky nimž již nebudete muset strávit hodiny nad hledáním vybraných produktů.