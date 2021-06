Ženu sledovali pomocí GPS zařízení v kabelce. Někdo jí ho tam podstrčil na večírku

„Minulý víkend jsem si zašla s naší partou na večeři do restaurace. Moje kamarádka slavila narozeniny,“ říká Ellis Sheridanová ve svém videu, které začalo kolovat na sociálních sítích. Vidělo ho už přes milion lidí a dostalo 190 000 palců nahoru.

„Já s sebou normálně kabelku ani nenosím, ale tentokrát jsem udělala výjimku. Měla jsem v ní nějaké dekorace na stůl. Po večírku jsem si kabelku vyklízela a našla jsem v ní tohle. Je to jedno z těch sledovacích zařízení, co si lidé dávají na klíče, aby je kdyžtak našli,“ vysvětluje Ellis. „Není to moje a nevím, jak se to ke mně dostalo. Okamžitě jsem z toho vyndala baterku, nebojte... Kontrolujte si kabelky a dávejte si na sebe pozor.“

Mám holky v tvém věku!

Ellis se ujistila, že zařízení nepatřilo žádné z jejích kamarádek a že to není nějaký vtípek. To znamená, že jí zařízení do kabelky musel skutečně dát nějaký cizí člověk, který tak chtěl nejspíše zjistit, kde bydlí. Celý incident ale na policii nenahlásila, protože prý neví, kdy přesně se to stalo.

Na sociální síti se jí lidé v komentářích snažili poradit. „Dej to zařízení k jednomu ze svých namakaných kamarádů a sledujte, kdo tam zazvoní. Skvělá 24hodinová ochranka zadarmo!“ radil jeden z komentářů.

„Běž na policii, oni určitě mohou nějak zjistit, komu to zařízení patřilo,“ přidal další. „Pane bože! Já mám malé holky v tvém věku, děkuju ti za sdílení. Na co všechno už si v dnešní době musíme dávat pozor?!“ okomentovala video vyděšená maminka. Buď jak buď, člověk si už dnes nemůže být jistý vůbec ničím.

Zdroj: New York Post

KAM DÁL: Vytvořte si na zahrádce vlastní oázu klidu: Je to snadné, odpočívat se vám bude jedna báseň.