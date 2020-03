15 000 měsíčně a posunutí splátek úvěrů pro živnostníky a drobné podnikatele

Kolik stojí zavření obchodů a provozoven živnostníky a podnikatele? Mnohdy jde doslova o přežití firmy, a právě proto se vláda rozhodla tuto skupinu lidí podpořit dalším opatřením. Jde o příspěvek 15 000 korun, který by měl pomoci těm, kteří se mohou dostat až na samé dno svého podnikání.

Kolik stojí zavření obchodů a provozoven živnostníky a podnikatele? Mnohdy jde doslova o přežití firmy, a právě proto se vláda rozhodla tuto skupinu lidí podpořit dalším opatřením. Jde o příspěvek 15 000 korun, který by měl pomoci těm, kteří se mohou dostat až na samé dno svého podnikání.

Po dnešním jednání vlády na tiskové konferenci shrnula ministryně financí Alena Schillerová několik novinek, které mohou alespoň trochu uklidnit OSVČ, tedy živnostníky a drobnější podnikatele. Vláda slíbila 15 000 měsíčně každému z těch, které současná opatření postihla nejvíce.

Jednoznačná shoda

„Našli jsme jednoznačnou shodu v tom že na pondělní jednání vlády připravím podklady ke schválení podpory OSVČ částkou 15 000 Kč měsíčně. Půjde o ty osoby, kterým jsme zavřeli provozovny nebo jsme jim znemožnili podnikání v souvislosti s opatřeními, jež vláda zavedla,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová „Jde o to zajistit jim po celé sérii opatření, která jsme již zavedli, další podporu. Jde o lidi, kteří se ze dne na den ocitli bez příjmu, a my chceme, aby tento stav přečkali důstojně a adekvátně jej zvládli.“

Je strašně fajn, že se paní Schillerová a spol. snaží pomáhat a každý dobrý nápad je jistě vítán. Ovšem zejména pro drobné podnikatele je špatnou zprávou, že se vláda nehlásí ke své zodpovědnosti a odmítá podnikatelům uhradit ušlý zisk. Ten přitom vzniká proto, že právě vláda nařídila zavřít provozovny a obchody. Má to být cílená likvidce? Nebo je to jen omyl a vláda svůj postoj přehodnotí? O čem svědčí to, že omezení už nejsou podle krizového zákona, ale podle zákona o veřejném zdraví, kdy není možné náhrady uplatňovat a že se tak stalo potichu a pokoutně?

Podmínky až v pondělí

Konkrétní postup bude ještě při dalších jednáních upřesněn. „Podmínky představím v pondělí na vládě. Budeme muset ve stavu legislativní nouze připravit právní úpravu, která umožní tento příspěvek vyplácet prostřednictvím finančních úřadů, které k tomu za běžných okolností nemají kompetence,“ uvedla dále ministryně financí s tím, že je podle ní tato forma vhodná proto, že pokrytí pobočkami úřadu práce je v republice poměrně husté a tento úřad také disponuje potřebnými infromacemi.

Další opatření

Patnáctitisícový příspěvek přichází jako další opatření v rámci pomoci osobám samostatně výdělečně činným, a to po odpuštění půlroční platby zdravotního a sociálního pojištění, schválení ošetřovného, daňových odsunech a prominutí splátky zálohy na daň pro ty, kteří ji platí v červnu.

Podaří se odložit splátky úvěrů?

„Dále jsem seznámila vládu s tím, že budu předkládat úpravu zákona o spotřebitelském úvěru. Získali jsme signály od některých organizací, že i zde mohou vzniknout v tomto tíživém stavu problémy. Zejména tak chceme ulevit drobným živnostníkům, zjednodušit jim problematiku úvěrů, například v podobě odložení splátek,” uvedla Alena Schillerová.

Ta nyní jedná s řediteli všech bank v republice o možném vydání bankovního balíčku, díky němuž by banky odložily splátky úvěrů minimálně o tři měsíce a odpustily úrok z hypoték a úvěrů živnostníkům, malým a středním firmám. Všichni se přitom podle ministryně financí vyjádřili ve smyslu, že chtějí pomoci svým klientům tuto nelehkou dobu přežít. Nechtějí, aby se lidé dostávali do problémů, protože klienti jsou pro ně důležití. „Předpokládám, že v nejbližší době dojde k dohodě,“ uzavřela ministryně.