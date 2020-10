Česká pošta nestíhá doručovat zásilky. Výjimkou není ani to, že balík týden putuje kdesi ve vzduchoprázdnu

Je jasné, že kvůli pandemii koronaviru a restriktivním opatřením vlády je život v České republice jiný, než na jaký jsme byli zvyklí, a že ne všechny služby fungují tak, jak bychom si přáli. Smutným faktem je, že v případě České pošty je vlastně vše při starém, protože to nikdy nebyl garant spolehlivosti. Na zpoždění v řádech dní si člověk tak nějak zvykl a zřejmě by to v současné situaci toleroval. Ale přes týden? To už je přeci jen silná káva.

Proč mají balík týden?

Pan Martin čeká na zásilku z Dánska. Ze severu Evropy odešla včas a 19. října ji dostala vyměňovací pošta v Praze Košířích. Den poté se Martin při rozkliknutí linku, kde může zásilku sledovat, dozvídá, že „je v přepravě“. Od té doby po ní není ani vidu, ani slechu, 27. října ji stále nemá. „Zřejmě putuje kdesi ve vzduchoprázdnu. U České pošty se už nedivím ničemu,“ konstatuje smutně klient státního podniku.

„Situace v Evropě způsobuje zpoždění mnoha zásilek a Česká pošta všechny prosí o trpělivost. Mrzí nás, že na zásilku musíte čekat, ale děláme maximum, aby se k vám balíček dostal co nejdříve,“ dozvěděl se Martin u obchodníka, u kterého si zboží objednal.

Jiní přepravci stíhají

Problémy jsou však výhradně s doručováním od České pošty. Oslovili jsme další přepravní společnosti jako PPL či DPD, protože by se tedy dalo logicky předpokládat, že také u nich se budou zakázky zpožďovat. Nic takového se ale prý neděje a pokud ano, je chyba na straně dodavatele. Což ale není výše uvedený případ, tam je balík týden v držení České pošty.

„Základní poštovní služby fungují bez omezení, například finanční služby, které nejsou součástí zákonného minima, poskytujeme pouze na vyžádání klientů, nikoli prostřednictvím aktivní nabídky. V jednotlivých lokalitách může dojít vlivem absence zaměstnanců ke zpoždění zásilek, za to bychom se chtěli klientům omluvit. Pohybujeme se ve stejně tíživé situaci jako celá republika,“ vysvětlil mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

