Čeští vývojáři nasadili do boje s Alzheimerem umělou inteligenci

„Jde primárně o digitální službu pro pacienty s Alzheimerovou nemocí, kteří jsou doposud v domácí péči, a jejich pečující rodinné příslušníky. Péče je časově velmi náročná a pečující osoby musí často zároveň zvládat pracovní povinnosti a řadu dalších aktivit,“ vysvětlil Miloš Tkáčik ze společnosti Principal, která IT řešení vyvinula.

Služba dokáže pečujícím osobám zprostředkovat informace o stavu pacienta a souvisejících každodenních činností, například zda si vzal léky, nezapomněl se napít a podobně. „Systém upozorní pečující osobu v případě, že pacient například již poněkolikáté odložil určitou potřebnou činnost, a zároveň zjišťuje základní údaje, jako je poloha či pohyb. Indikuje tak včas i nestandardní změny zdravotního stavu, například srdečního tepu,“ doplnil Miloš Tkáčik. Součástí služby je i tzv. „SOS funkce“, umožňující jedním tlačítkem telefonické spojení pacienta a určené pečující osoby v případě krizové situace.

Počet pacientů s demencí roste

„Naše digitální terapie využívá propojení technologických nástrojů telemedicíny a strojového učení k monitoringu a vyhodnocování kognitivních funkcí, nálady a chování a k následné tvorbě terapeutických plánů šitých na míru jednotlivým pacientům. To umožňuje rodinám i zdravotníkům získat o větší kontrolu nad postupem nemoci. Díky tomu i pacient získá lepší péči se zvýšenou bezpečností. Rodinám se také významně ulehčí od velkého časového a duševního zatížení, které samotná péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou představuje,“ popsal Jan Plachý z vývojářského týmu společnosti Principal.

Počet pacientů s některou formou demence bohužel celosvětově postupně roste. Podle dat Světové zdravotnické organizace (WHO) jí aktuálně trpí 55 milionů lidí (8,1 % žen a 5,4 % mužů starších 65 let). Odhaduje se, že tento počet vzroste na 78 milionů do roku 2030 a na 139 milionů do roku 2050.

V České republice některou z forem demence v současném době trpí asi 170 000 lidí. Během následujících 30 let by se ale tento počet mohl podle odhadů odborníků zdvojnásobit. Podobná digitální zdravotnická řešení, o která se již dnes snaží vývojové týmy i v dalších zemích, určitě pomohou tuto novodobou pandemii lépe zvládat.

KAM DÁL: Patří král na hrad? Podceňovaní Monarchisté jsou černým koněm parlamentních voleb.