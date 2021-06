Co zařídit a co sbalit, aby se dovolená nestala peklem: Komplexní průvodce, díky kterému si cestování užijete

Možná už máte jasno, kam se letos vydáte na dovolenou. Víte ale také, jak se na takovou cestu připravit, co zařídit před odjezdem a co všechno si například sbalit do lékárničky? Sestavili jsme pro vás komplexní seznam důležitých věcí a činností, díky kterým vyrazíte na svůj úžasný výlet připraveni, a významně tak zvýšíte šance, že si z něj přivezete jen krásné zážitky.