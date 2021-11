Další člen štábu filmu Aleca Baldwina zraněn, hrozí mu doživotní následky. Může za to zvíře

Jeden z pomocných pracovníků na place filmu Rust byl převezen do nemocnice poté, co ho do ruky kousl jedovatý pavouk. Lékaři se mu snažili paži zachránit před amputací.

Pavouk, který způsobuje nekrózu

Podle expertů se jednalo o nebezpečného pavouka, jehož kousnutí je jedovaté, koutníka jedovatého, který se v Severní Americe vyskytuje poměrně běžně.

Tento druh pavouka je velmi obáváný, jeho kousnutí může totiž způsobit poměrně vážné následky. Jeho jed způsobude dermanekrózu, neboli odumírání kůže, obsahuje totiž speciální enzym, který poškozuje tkáň a následně vede k nekróze.

Jason Miller byl lampař a montér trubek při natáčení nového filmu Aleca Baldwina. Produkce filmu totiž po zastřelení kameramanky Halyny Hutchins pomalu zastavovala.

Miller byl prý hospitalizován a každý den musel podstoupit několik operací. Lékaři stále dělají, co mohou, aby zastavili infekci v paži a nemuseli ji amputovat.

Dokonce i když se zdravotníkům podaří zachránit Jasonovu ruku, tak to pro něj bude velmi dlouhá cesta k uzdravení.

Tiskový mluvčí produkce snímku Rust i Aleca Baldwina řekl pro Skynews: „Nekomentujeme soukromé záležitosti jednotlivých členů štábu.“

Halyna Hutchins

Zpráva o tomto incidentu přichází nedlouho poté, co byla při natáčení stejného snímku zastřelena kameramanka Halyna Hutchins. K této tragédii došlo 21. října a Halyna zemřela v časných ranních hodinách, zatímco další člen štábu Joel Souza byl při incidentu zraněn.

Alec se k nešťastnému incidentu vyjářil tak, že zkrátka nemá slov, která by vyjádřila, jak moc s ním tato událost otřásla.

„Neexistují žádná slova, která by vyjádřila můj šok a smutek ohledně tragické nehody, která vzala život Halyně Hutchinson, manželce, matce a hluboce obdivované kolegyni,“ uvedl herec v prohlášení.

„Plně spolupracuji s policejním vyšetřováním na řešení toho, jak k této tragédii došlo, a jsem v kontaktu s jejím manželem a nabízím jim svou veškerou podporu,“ pokračoval.

„Je mi strašně líto všech, kteří Halynu znali, především jejího manžela a syna. Zlomilo mi to srdce,“ dodal Baldwin.

Zdroj: Daily Star, Skynews

