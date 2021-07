Děda znásilňoval vnučku, bylo jí 13. Trpěla dlouhé roky, z její výpovědi mrazí

Začalo to, když jí bylo pouhých jedenáct let. Dědeček ji začal líbat na vlasy, o pár měsíců později pokračoval na ústa. Do své dodávky ji poprvé vzal ve dvanácti, o rok později ji poprvé znásilnil. Gary Healey spáchal děsivé zločiny, které vyšly najevo ve chvíli, kdy se dívka svěřila přátelům.