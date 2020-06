Domov pro osoby s demencí nebude. Vedení Prahy se zdá nadbytečný

Domov pro osoby s demencí na Smíchově nebude. Pražští radní dnes schválili zrušení veřejné zakázky. Výstavba zařízení se 73 lůžky s názvem Palata II měla stát 385 milionů korun včetně DPH. A to se současnému vedení radnice zdá příliš.

Podle rady hlavního města je projekt, který schválilo v roce 2017 předchozí vedení radnice, nadbytečný a finančně nevýhodný. „Po podrobném a detailním seznámením se nové Rady hlavního města se záměrem tohoto projektu bylo zjištěno, že záměr je pro Prahu nevýhodný a rada jej nemůže akceptovat, neboť jej nepovažuje za efektivní nakládání s veřejných prostředků, jimiž hlavní město Praha disponuje,“ uvedla rada v důvodové zprávě k usnesení.

Služby pro seniory v Praze 6

Podle radní Mileny Johnové (Praha Sobě) by se projekt, na který již bylo vydáno stavební povolení, mohl přepracovat. Ta řekla, že bude o této možnosti jednat.

Podle důvodové zprávy k usnesení vychází v tomto projektu předpokládané náklady na jedno lůžko na 4,8 milionu korun, a to při vycházení z údajů stanovených v roce 2017. V současné době by tak cena mohla být navýšena až o 20 procent kvůli růstu cen. Metodika ministerstva práce a sociálních věcí platná do roku 2020 přitom podle usnesení rady stanovuje standard pro běžné náklady na lůžko v domovech pro seniory 1,58 milionu.

Praha plánuje realizovat projekt pobytových služeb pro seniory v Praze 6. Využít by se mělo trojdomí Šolínova. Tamní budovy budou rekonstruovány a doplněny o další kapacity pro péči o seniory. V letech 2014 až 2018 tvořily koalici ANO, ČSSD a Trojkoalice složená ze zástupců Strany Zelených, KDU-ČSL a STAN. Primátorkou byla Adriana Krnáčová (ANO).

