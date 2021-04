Dvanáctiletý chlapec zemřel, když se účastnil výzvy na sociální síti. Nedělejte chybu jako my, varují jeho rodiče

Nebohý Joshua Haileyesus chtěl být nejlepší. Místo toho zaplatil cenu nejvyšší. "Blackout Challenge" vyzývá lidi, aby se sami dusili, dokud neomdlí. Chlapec z Colorada byl sice převezen do nemocnice a téměř měsíc udržován na přístrojích, které podporují životní funkce. Jeho mozek byl však z nedostatku kyslíku během dušení natolik poškozen, že byl veškerý boj o jeho život marný.

Chlubil se svému bratrovi

„Vaše motlitby a láska nás těší, moc děkujeme za podporu všem, kteří při nás stáli. Poté, co devatenáct dní bojoval o život, odešel Joshua k Pánu,“ stálo v prohlášení rodiny na stránce GoFundMe.

Tragédii se však možná dalo předejít. Pouhý den předtím, než byla nalezen mrtvý, se bratrovi chlubil, že dokáže opravdu dlouho zadržet dech. Nikdo tomu však nevěnoval větší pozornost. Samozřejmě je velmi těžké předpokládat, že se kdokoli pokusí sám dostat do stavu, kdy mozek odmítá pracovat.

Neudělejte stejnou chybu jako my

Joshua byl nadaný muzikant, miloval online videa a sociální média. Díky nim se naučil vařit i hrát na kytaru a dokonce i základy herectví. „Byl to bojovník. Každý den jsem se modlil k Bohu, aby nám ho ještě nechal,“ smutnil jeho otec Haileyesus Zeryihun.

Rodiče chlapce nabádají všechny, aby si dávali velký pozor, co jejich děti na internetu dělají. „Je to obrovské nebezpečí, neudělejte chybu, jako my. Je to stejné, jako kdyby někdo držel namířenou zbraň. Zapojte se, kontrolujte.“ Zároveň prosí, aby uživatelé sítě TikTok hlásili videa, která jim přijdou podezřelá.

